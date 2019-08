Ávila se rinde a su compositor más universal Los miembros de Ars Nova Copenhagen. / N. Ostergard 'Plus Ultra' es el lema de la octava edición de Abvlensis, el festival en torno a Tomás Luis de Victoria que comienza este domingo y tendrá como grandes coros al de RTVE y al Ars Nova Copenhagen VICTORIA M. NIÑO Valladolid Viernes, 23 agosto 2019, 21:13

Inspirados por Magallanes y Elcano, los patrones del VIII Abvlensis han convertido en su lema el 'Plus Ultra' de los aventureros, llevándolo al terreno de la música vocal. El festival internacional que se celebra a partir de mañana y hasta el día 30 en Ávila quiere trascender el Renacimiento en el que brilló el compositor en torno al que gira la cita anual, Tomás Luis de Victoria, para seguir su huella en los siglos posteriores, pero también quieren ir 'más allá' de los «planteamientos cortoplacistas» que marcan al vida del XXI, y siguen apostando por la investigación y el estudio.

El cartel de esta edición cuenta con la galardonada Ars Nova Copenhagen y con el Coro de RTVE que celebrará su 70 aniversario con la grabación de su concierto –que emitirá La 2 y un dvd con Warner–. Más íntimas son las propuestas de José Hernández Pastor y de O Bando de Surunyo y prometedora la de Antica, formación vallisoletana nacida en el curso del pasado Abvlensis. El festival, que dirige Óscar Arroyo, arranca con el 80% de las entradas vendidas.

Si hay alguien que ha elevado la calidad de los coros de Castilla y León en los últimos años ha sido Jordi Casas, en calidad de director coral residente en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Mientras los conciertos participativos han trabajado la cantidad, la pasión de Casas ha hecho otra labor paralela para elevar la calidad eligiendo voces de distintas formaciones y dedicarlas a programas especializados. Casas y Paul Hillier, director del Ars Nova Copenhagen, subirán el telón de Abvlensis con una conversación pública en el Palacio de Caprotti mañana a partir de las 22:00 h. La entrada es libre. Casas ha trabajado con el Orfeó Català, el Coro de Cámara del Palau, el Coro de la Comunidad de Madrid, el del Teatro Real y el de RTVE. El británico Paul Hillier fue fundador de The Hilliard Ensemble y Theatre of Voices, ha ejercido la docencia en varias universidades de EE UU y desde 2003 está al frente de Ars Nova, el coro internacional invitado de este año que por primera vez no ofrecerá las clases magistrales.

El coro más joven subirá al escenario del Auditorio de San Francisco el martes. Antica es un coro mixto de ocho voces que se encontraron en Ávila hace un año y que han incorporado las clases magistrales de los coralistas checos de Tiburtina Ensemble con las de Jordi Casas que los dirigirá en este concierto. 'De pasiones y afectos' es el título de una antología de música vocal renacentista profana. Antica está formado por las sopranos Saray Prados y Verónica Rioja, las altos Leire Sánchez y Carolina Morales, los tenores Pablo Román y Gregorio Casado, y los bajos Jesús María Chamorro y Víctor Esteban.

El contratenor José Hernández Pastor interpretará en soledad 'En alas del espíritu', un concierto de gregoriano en la Iglesia de San Andrés. Los portugueses de O Bando de Surunyo, voces e instrumentos, dirigidos por Hugo Sanches, proponen 'Una ensalada ibérica', en torno a obras del XVII. Clausurará la edición el Coro de RTVE que retoma en 'Genealogías' un programa que grabó en 1974 con el 'Officium Defunctorum', de Tomás Luis de Victoria, en la catedral. El taller de los 'Seises' también concitará el interés de los más pequeños en los días 28 y 29.

Canciones que viajan y canciones que permanecen

El Ars Nova Copenhagen es el coro danés más internacional. Nacido en 1979 ha ido sumando la veteranía de sus directores hasta la del actual, Hillier, al frente desde 2003. El británico, que ganó un Grammy a la mejor grabación coral en 2007 por el disco 'Da pacem', obras de Arvo Pärt interpretadas por el Estonian Philarmonic Chamber Choir, logró el segundo con el Ars Nova por 'The Little Match Girl Passion' en 2010. Algo de ese pasado se entrevé en 'Songs that travel and songs that stay' que interpretarán el lunes en Ávila. El programa intercala obras corales polifónicas del Renacimiento con otras contemporáneas, del siglo XV al XXI, de compositores que, como la mayoría de los músicos, fueron nómadas en pos de arte durante buena parte de su vida. Como el propio Tomás de Victoria, nacido en Ávila y universalizado tras su paso por Roma, el flamenco Heinrich Isaac que vivió en Florencia, el extremo Hernando Franco, maestro de capilla en Ciudad de México, el estonio Pärt en Viena y Berlín o el finlandés Rautavaara en Nueva York.