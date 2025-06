Antonio José recala en el Miguel Delibes en su tour 'El pacto'

Huérfanos esta semana del Festival 40 de mayo, tras un nuevo error del Ayuntamiento en lo que se refiere al panorama cultural de la ciudad, ... y pendientes aún sus aficionados de lo que será del Véral este año, la oferta musical de Valladolid se concentra, en todos los sentidos, a una semana de la celebración, paradójicamente, del Día de la Música.

Sin embargo, aún se puede disfrutar de ciertos espectáculos melódicos en diferentes espacios y fiestas de la provincia. Es el caso del Auditorio Miguel Delibes, que este viernes 13 trae al cantante de pop latino y flamenco Antonio José: «Valladolid es una ciudad a la que le tengo un especial cariño y amor», asevera el artista, que apura las últimas fechas de su tour 'El pacto'.

«Este disco ha sido un antes y un después en lo personal, casi más que en lo profesional», confiesa: «Me ha dado la oportunidad de abrirme en canal más que nunca, de expresarme de forma más completa e íntima, con la fortuna además de que las musas estuviesen de mi parte». Antonio José promete así un buceo más sincero dentro de sus propios sentimientos a través de las notas, acordes y silencios de sus baladas y temas introspectivos: «A veces uno tiene miedos evitando contar ciertas cosas en sus canciones, con la incertidumbre de que se puedan interpretar bien, pero con este álbum quise ser yo al 100%: contar todo como lo veo en la vida, el amor, lo que se vive y lo que se siente... Es un trabajo que me ha dado esas alas que se necesitan», concluye.

Con el mismo nombre que este cantante también se desarrollan desde este miércoles y hasta el domingo 15 los muy esperados festejos de La Flecha en Arroyo de la Encomienda. Las Fiestas de San Antonio de Padua prometen pasacalles, espectáculos de fuego, shows de humor y, sí, también conciertos, como los de King África, Salto Base, Azúcar Moreno o Fernandisco, entre muchos otros.

En un formato más modesto, Santovenia de Pisuerga también celebra este sábado su edición anual del Mirarock, en una maratón melódica donde se podrá disfrutar de los sones de Connie and The Rockets, Angela Hoodoo, Correcaminos o The Kickers.

Rock y jazz

Siguiendo con el rock, la sala Porta Caeli acoge este viernes a la banda sevillana Gritando en Silencio, compuesta por Marcos Molina, Alberto Curtido, Jorge Correa y Sócrates López: «La gente que nos viene a ver suele coincidir en que sonamos mejor en directo que en disco, así que quien venga que se espere una descarga de rock y energía», anticipa Molina. «En una banda como la nuestra, que hereda la filosofía de directo del rock clásico, no concebimos hacer un directo sin dejarnos el alma en cada tema».

Tras veinte años de carrera, la banda siente haber evolucionado mucho a todos los niveles: «El sentimiento base o la energía son los mismos, pero hemos madurado mucho con el instrumento, las letras, o la mirada crítica con la que observamos la realidad», valora el cantante. «Tocamos mucho mejor que antes, aunque en esencia nos siguen preocupando las mismas injusticias y nos siguen doliendo en el alma las mismas puñaladas que la vida suele dar: seguimos teniendo una visión vitalista de la vida, y el sentimiento de que siempre es mejor quemarse jugando con fuego que vivir sin jugar a nada… pero con cabeza», agrega.

Por su parte, la Sala Cientocero también tiene un concierto el viernes, con Blue Brothers, tributo a los «granujas» de Dan Aykroyd y el fallecido John Belushi que prometen traer a Valladolid todo el soul y el rhythm and blues que popularizaron los cómicos con sus personajes de Jake y Elwood en el cine y en la pequeña pantalla. También de jazz y cierto cine es el concierto del realizador Javier Elorrieta en el Zorrilla, de nuevo el viernes, acompañado por el pianista Lorenzo Moya, el contrabajista Richie Ferrer, el saxofonista Juan Ramón Callejas y el batería Antonio Calero Westermeier.

«Planteamos un concierto mezcla de fusión del jazz con la música francesa de toda la vida, temas compuestos por inmensos poetas y muchos de ellos jamás reinterpretados antes en este género», anticipa Elorrieta. Más allá de la célebre versión de 'La vie en rose' de Edith Piaf que reinterpretara Louis Armstrong, aquí pasan por el tamiz del jazz temas de Charles Aznavour, Gilbert Bécaud o Jacques Brel, entre otros: «Nos acercamos a un jazz que no pretende ser de grandes solos, sino más sencillo, que no aburra pero que llegue al espectador».