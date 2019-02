El MUSAC lidera la cultura regional

Cuatro creadores de Castilla y León hacen su lectura de la encuesta

Crean en Castilla y León y su trabajo tiene una proyección internacional. Tres artistas y un editor hacen su lectura del estado de la cuestión.

El compositor e intérprete Luis Delgado trabaja en Urueña. «Como músico dedicado a lo medieval, veo que Castilla y León no saca partido del gigantesco patrimonio cultural que atesora. Los músicos de la zona trabajamos fuera de ella, porque no existen circuitos conectados con los espacios históricos que, desde el punto de vista del turismo cultural, son imprescindibles. Con Los Músicos de Urueña hemos hecho giras hasta en la Península Arábiga en 2018, y sin embargo en Castilla y León habremos dado un par de conciertos».

La artista plástica Amaya Bombín ha vuelto a vivir a su ciudad. «Valladolid ha mejorado en los últimos años, aunque no lo suficiente. Estudié Bellas Artes en Salamanca y he vivido en distintos lugares en España y fuera. Hace unos cuatro años empezaron a surgirme exposiciones y residencias en Valladolid y me trasladé. Gracias al proyecto CreArt estuve de residencia en Delft y después he sido tutora de la residencia de artistas en Valladolid desde 2017.En 2018 me concedieron la Beca de la Fundación Villalar. Me ha ayudado ser de aquí, sobre todo estos últimos años. Con respecto a la trascendencia del arte contemporáneo de aquí fuera, creo que depende de la movilidad a la hora de poder exponer fuera. Hay una gran falta de iniciativas y ayudas económicas para ello».

El editor de Menoscuarto y Cálamo, José Ángel Zapatero, ha convertido su sello, establecido en Palencia, en referente del cuento en español. «Me parece que ocupar un sexto puesto en el panorama nacional es todo un logro para nuestra comunidad, donde la oferta cultural me parece bastante buena. Los problemas para seguir creciendo son los de siempre: la escasa y dispersa población y la falta de información de la oferta cultural entre las provincias. Un 90% de la producción editorial se concentra entre Madrid y Barcelona. El resto de las comunidades tienen un peso mínimo. Pero para nosotros editar en Castilla y León no supone ningún problema, lo podemos realizar desde Palencia o cualquier otro lugar».

Premio Nacional de Artes Escénicas para al Infancia y la Juventud, Teloncillo Teatro ha llevado sus espectáculos por toda España y buena parte del mundo. Ana Gallego, una de sus directoras, considera que «lo que aparece en la encuesta son los eventos más apoyados institucionalmente. El gran evento de nuestra comunidad es la Seminci y tenemos que felicitarnos por su subida. Que el MUSAC lidere el 'ranking' por comunidades también nos congratula, así como que esté la Feria de Ciudad Rodrigo y el Calderón de Valladolid. La presencia del FACyL es más curiosa porque es un festival que no ha arraigado en absoluto en Salamanca ni en la comunidad ni fuera». Gallego expresa su sorpresa por que los presupuestos suban cuando los artistas no lo notan en sus cachés. «También destaco la falta de reconocimiento y apoyos institucionales al teatro, cuando hay compañías con muchos premios a nivel nacional», añade. Por otra parte, «es inaudito que no aparezcan el Festival Escena Abierta o el Certamen, ambos en Burgos, o el FETAL. Tampoco se mencionan el TAC de Valladolid y Titirimundi, dos grandes festivales de gran recorrido y con artistas de primer nivel».