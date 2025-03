Trece autores vallisoletanos unidos por la pasión por las letras

Este sábado, la cervecería Peters acogió la multitudinaria presentación de Ropa Sucia, una antología que reúne los relatos de trece autores locales. Agustín Álvarez, Ignacio ... C. Sierra, Raquel Casas, Miriam Conde, Alejandro Hernández, Julio H. Fuentetaja, José Alberto García, Pilar Molero, Marta Posadas, Teo de Prada, Delia Renedo, Mario Requejo y Elisa Rivero desentrañan en esta obra las complejidades del ser humano. Complicaciones que van desde lo cotidiano hasta lo perturbador, mágico y oscuro.

La presentación corrió a cargo de Henar Pérez y de uno de los autores, Mario Requejo, quien explicó cómo ha sido el proceso de creación de esta antología cuyo epílogo está firmado por Enrique Ferrari. «Somos autores muy dispares. Tenemos entre 30 y 82 años. Venimos de diferentes profesiones, tenemos diferentes estilos e intereses, pero compartimos el gusto por la literatura. Nos conocimos hace 10 años en un taller de escritura y nos hicimos amigos. Desde entonces, todos los martes nos reunimos en esta cervecería para compartir lecturas, experiencias y nos damos consejos sobre lo que escribimos», explicó Requejo.

La obra ya está disponible en Amazon. En ella se puede apreciar la diversidad de estilos y tonos que aportan estos trece autores. Entre todos han construido un mosaico narrativo que se aleja de lo convencional para ofrecer una mirada descarnada y, a la vez, reveladora de la existencia. «Las pasamos canutas para elegir un título que a todos nos gustara. Finalmente lo sacamos de Cynthia Ozick, quien dijo que «nadie está por encima de la ropa sucia'. Esta cita es un alegato ético y estético descomunal. Nadie puede desprenderse de las cosas del mundo que no nos acaban de gustar. No es que tengamos la intención de cambiar el mundo, pero si de asearlo, aunque sea solo un poco», aclaró Requejo.

El público abarrotó la cervecería Peters

Una de estas autoras es Miriam Conde, ingeniera industrial de profesión y escritora por pasión. Es autora de dos novelas de intriga histórica, 'La piedra de siete ojos', 'El correo de Napoleón' y su tercera novela, 'La mirada de la diosa', verá pronto la luz. Publicar su relato 'El viejo puente sobre el río Sena' en 'Ropa sucia', ha supuesto una enorme alegría para ella. «Ha sido precioso trabajar juntos y crear un texto en común. Nuestra heterogeneidad ha cristalizado en algo muy bello. Publicar un libro de relatos bajo un sello editorial es muy difícil, por nos decidimos por la autopublicación», explica esta escritora vallisoletana.

La decana del grupo es Pilar Molero, de 82 años y autora del cuento 'Espera' con el que arranca la obra. «Llevo toda mi vida escribiendo, pero lo hacía para mí. Mi primer relato me lo publicó El Norte de Castilla en 1960, cuando yo era una adolescente, pero ésta es la primera vez que publico en un libro», comenta. Su compañero Teo de Prada es otro de los escritores noveles del grupo. Administrativo de profesión y lector voraz, han sido sus amigos los que le han animado a sacar a la luz su cuento 'La Escapada'. «Siempre había escrito para mí, pero ahora que lo he probado, seguramente me animaré a publicar algún otro trabajo», dice convencido. Para Agustín Álvarez, que fue director general de Salud Pública de Castilla y León, esta experiencia literaria también ha sido de lo más gratificante. «Desde siempre he escrito un diario, pero antes de este libro no había publicado nada. Mis compañeros me lo han puesto fácil. Son muy buenos en esto», dice.

Elisa Rivero, en cambio, ya tenía experiencia en estas lides. Es autora de cinco libros y le encantaba la idea de este proyecto en común. «Mis amigos han influido mucho en mi estilo de escritura, que siempre tuvo un tono feliz y muy positivo. Ellos me han ayudado a dar más profundidad y oscuridad a mis textos, algo que me encanta», reconoce. Alejandro Hernández, ingeniero de profesión, ha escrito varias novelas que permanecen a la espera de editorial y ha participado con éxito en varios concursos literarios. «Me ha encantado la parte de la puesta en común. Ha sido divertido debatir sobre el título, la extensión de los relatos, la temática… y el resultado ha sido precioso», concluye.