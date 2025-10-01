El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rafael Tarradas Bultó.

Tarradas Bultó novela el despegue de la industria textil catalana en 'La protegida'

El escritor presenta su quinta obra este jueves en Oletvm, a las 19:00 h.

El Norte

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:22

Rafael Tarradas Bultó presenta este jueves (19:00 h.) su quinta novela histórica, 'La protegida' (Espasa), en la librería Oletvm de Valladolid.

El escritor ha aprovechado una fuente documental cercana, su padre, para esta inmersión en los albores de la industria textil catalana. Desde los ojos de Sara, una niña capaz de ver más allá del impacto cromático de las cosas descomponiendo los colores, Tarradas describe las colonias en las que se agrupaban los trabajadores de las industrias decimonónicas. Los accidentes laborales, los primeros movimientos sindicales, la distancia entre la acomodada burguesía catalana y la economía de subsistencia de los obreros, acompañan el desarrollo de un negocio pujante durante casi un siglo.

Rafael Tarradas inserta en ese mapa histórico otro ingrediente, el asesinato de un trabajador. La investigación, el control que Laura Borafull, propietaria de la fábrica, ejerce sobre esa comunidad y la misteriosa Sara se despliegan a lo largo de más de 600 páginas.

