Rosa Chacel, la escritora que detestó el feminismo e hizo de la mujer su tema

«No le importó ser ni políticamente ni moralmente correcta», afirmó la catedrática Anna Caballé de Rosa Chacel, sobre la que ha escrito una biografía que verá la luz en abril. En esa independencia la escritora vallisoletana forjó su rechazo al feminismo ya que hablar del género implicaba una diferencia que no tenía relevancia en el mundo del logos, en la literatura. Quería ser tenida en cuenta por su obra no por su género y, sin embargo, dedicó buena parte de su pensamiento a considerar el papel de la mujer en la historia y en el arte. Esos ensayos han sido recogidos en el volumen 'Reflexiones de una mujer en galeras', coeditado por el Ayuntamiento y la Fundación Jorge Guillén y presentado este jueves dentro de la celebración de Día de la Mujer, el 8 de marzo.

El 55% de las consultas que llegan a la Fundación Jorge Guillén, que custodia los archivos de 39 autores, están relacionadas con el fondo de Rosa Chacel, «para encontrar el santo grial del feminismo», escribe Pilar Alonso. Apunta Carmen Morán, profesora de la Universidad de Valladolid y autora del prólogo, la denuncia de Chacel sobre la desventaja histórica de la mujer respecto al hombre situación no milita en el «feminismo de la diferencia» sino en el «feminismo de la igualdad».

Dentro de la «larga y peregrina» carrera literaria de 70 años de Chacel, desde el inicio hay una reflexión sobre «su incomodidad en las tertulias de la 'Revista de Occidente', donde era la única mujer, con excepción ocasional de María Zambrano», señala Caballé, quien considera que erró en dedicar su talento a la literatura y no al pensamiento, a la filosofía. Dentro de su creación ambas profesoras destacaron sus cuentos.

Su biógrafa decidió centrarse en el 'Ser y el eros Ser y eros: la dificultad esencial del feminismo en Chacel', en la «identidad y el deseo» tanto en su «praxis narrativa como en su pensamiento». Caballé se ciñó a dos novelas, 'Teresa' y 'Desde el amanecer'. La primera fue un encargo de Ortega, la biografía de Teresa Mancha, amante de Espronceda. «Tenía muy poco material sobre ella y el 'Canto a Teresa' que le escribe él cuando se entera de su muerte. A partir de ahí novela la historia de alguien que sigue a su amor y acaba mal», explicó la premiada ensayista. «Del deseo a la identidad. Rosa escribe las memorias de sus primeros diez años de vida llamadas 'Desde el amanecer'. Era una apuesta intelectual, contar cómo a esa edad ya era lo que después fue. En la dialéctica entre ser y desear está toda su vida, que en estas dos obras tienen protagonistas femeninas».

En cuanto a su teoría sobre el feminismo, «lo consideraba un error intelectual, epistemológico y moral. Ella sostenía que la mujer no había históricamente marginada, sino esclavizada por necesidad de la humanidad. Una vez construido el edificio de la humanidad, en su tiempo, se le exigía participar en todos los órdenes de la vida porque se la necesita para un futuro mejor». En cuanto al deseo, «distinguía entre querer y poder. Mientras hombres y mujeres quieren, las segundas no siempre pueden. Sin embargo, el cuerpo de la mujer responde, aún no queriendo, trabaja para crear otro ser humano». Todo ello deviene en su «defensa de igualdad de derechos pero no de sexos. creía que hombres y mujeres tenían unidad como ser humano, que es uno, que ambos se complementan».

'Reflexiones de una mujer en galeras' toma el título de una conferencia que ofreció en el Ateneo de Madrid en 1975 y reúne siete ensayos de la autora de 'Saturnal'.