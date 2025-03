Stuart Park desentraña el valor de la huella bíblica en la poesía de Jiménez Lozano

«La finalidad del arte literario es 'levantar la vida', según José Jiménez Lozano, y ningún libro logra este fin como la Biblia; (Jiménez Lozano) ... mira de soslayo las historias bíblicas y escribe al trasluz de ellas, con gracia y compasión». Así se refiere Stuart Park al espíritu que baña la poesía de José Jiménez Lozano (Langa, Ávila 1930-2020, Valladolid) en 'Pájaros y melancolía', libro que ha presentado en el Aula Triste acompañado por el filósofo Reyes Mate, la vicerrectora de Comunicación, Rebeca San José, y Antonio Piedra, director de la Fundación Jorge Guillén, cuya cátedra publica la obra.

En este texto, el autor inglés nacido en el condado de Lancashire en 1946 y afincado en Valladolid desde 1976, rastrea en la poesía del autor abulense buscando la huella del Viejo y el Nuevo Testamento como atributo esencial del abulense pero también diferencial en España, donde la literatura ha esquinado los textos religiosos. El propio Park cita en el prólogo unas palabras de Jiménez Lozano en las que afirma que la presencia bíblica en su escritura es una de las cosas que más le perjudicaron como escritor, «porque de este modo me he marginado o he sido marginado por mi temática y mi lenguaje y ciertos prejuicios ideológicos muy hispánicos».

Ampliar Antonio Piedra, Reyes Mate y Stuart Park, en el Aula Triste de la Universidad de Valladolid. Carlos Espeso

Reyes Mate (Pedrajas de San Esteban, 1942) destacó que la obra de Park, dedicado a la enseñanza del inglés en academias vallisoletanas desde 1996 hasta su jubilación en 2012, abre camino a una nueva interpretación de los textos de Jiménez Lozano en la medida en que desentraña una clave de su escritura insuficientemente abordada. «A Jiménez Lozano le ha hecho mucho daño ser considerado un escritor religioso, le dolía porque no era tal, lo que hizo es tratar de elevar la cultura española al nivel de la europea inspirada en la sabiduría de la Biblia».

El filósofo vallisoletano apuntó que en la cultura inglesa el modo bíblico está incorporado de forma natural, mientras en la nuestra, señaló, «es solo chapa y pintura». Una circunstancia que atribuye a una historia de prohibición y restricción de la lectura bíblica en España durante siglos, «al contrario de lo que ocurría en Inglaterra. Eso explica el lamento de Jiménez Lozano de que no haya en nuestras letras quien recree una escena bíblica».

En opinión del intelectual, la impronta de los textos sagrados en el autor de 'El mudejarillo' se traduce en un estilo más sobrio en la expresión y en la profundidad de los temas tratados, pero también en la ambición de contar algo «para que acontezca lo contado; se trata de entender el poder de revelación que tiene la palabra».

Reyes Mate lamentó la escasa presencia de pensamiento original español –«somos más copistas, por eso nuestros ensayos citan tanto y dicen poco»–, lo que achaca a la falta de una cultura bíblica.

Frente a tales carencias, Stuart Park, licenciado en Filología Hispánica en el Downing College, hace valer el hacer de «una tríada de intelectuales vallisoletanos que nos han ayudado a comprender la historia cultural y espiritual de España: Reyes Mate, Teófanes Egido y José Jiménez Lozano».