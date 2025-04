La mejor papelería del mundo

Hoy voy a comentar un libro que habla de los artículos que pueblan una papelería. Yo nunca había leído nada parecido. Novelas y cuentos sobre ... librerías, varias, entre ellas la muy leída y citada 'La sombra del viento', de Carlos Ruiz Zafón. Pero de papelerías, jamás. 'Los secretos de la papelería Shihodo' es del escritor japonés Kenji Ueda (muy importante, está traducido directamente del japonés).

En realidad reúne cinco historias, con distintos argumentos pero siempre convergiendo en la celebrada librería. Todo pasa en Ginza, un barrio de un distrito de Tokio. Busqué en internet y me enteré de que es uno de los barrios más elegantes de Tokio, centro comercial y lugar donde se citan las grandes firmas de moda. Una vez instalados en Ginza entremos en la papelería Shihodo, un auténtico templo de carpetas, agendas, sobres, lápices, rotuladores, estilográficas, bolígrafos, cuadernos, grapadoras, cuadernos de todos los tamaños y formatos, etc. También diseñan tarjetas de felicitación a gusto de los clientes. Su dueño se llama Ken Takarada, de amabilidad inmaculada y gran sentido de servicio. Se da la circunstancia de que dos de estas historias comienzan un miércoles, día que nuestra papelería cierra por descanso. Pues bien, cuando dos protagonistas se acercan para comprar algo y descubren que está cerrada es cuando se produce el primer milagro: el dueño está casualmente cerca de la tienda y accede a que el cliente no se vaya sin realizar su visita.

En cada historia el señor Takarada se atreve a hacer sugerencias a su cliente. Le invita, por ejemplo, a que mire sus estilográficas, no sea que alguna de ellas le vaya mucho mejor para escribir su carta; incluso pudiera ser que el destinatario se sintiera infinitamente agradecido por la prolijidad de la letra, ese trazo que tanto muestra la educación de quien le escribe. En otro relato, una chica no se atreve a comunicarle personalmente a su jefa que cambiará de empleo, dada su infinita bondad para con ella. El señor Takarada le sugiere un sobre y un papel de carta ideal para llevar a cabo su dolida misión. La chica al final se decide a no enviar la carta de dimisión mientras no encuentre otra solución. La solución la tiene el propio señor Takarada: decide él mismo presentarse ante la jefa y llevarla a la papelería para que se encuentre con su querida empleada y resuelvan personalmente el entuerto. Y lo hacen, ante la indescriptible alegría del mismo señor Takarada.

Le prometo al lector que, después de leer estos cinco relatos, le darán incansables ganas de visitar Japón. O puede que decida buscar en su propia ciudad una tienda como la papelería Shihodo. Será muy difícil que la encuentre, pero no cuesta nada probar. En resumen, un libro estupendo, absoluta verosimilitud narrativa y, sobre todo, cero sensiblería barata.