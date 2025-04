El fotógrafo del callejeo pausado

jesús bombín

L a mirada singulariza al fotógrafo colocándolo frente al mundo. El enfoque de la cámara determina ausencias y presencias en un juego del ... que fluyen emociones. En esa partida se debate desde hace cuatro décadas Manuel Poves (Murcia, 1962).Lo hace con afán de contagio, transmitiendo a sus alumnos del IES La Vaguada en Zamora el gusto por acercarse a lo más cercano fabulando desde el encuadre.

A la ciudad castellana llegó en 1992, dejando atrás años tras la cámara en bodas, comuniones, y cubriendo eventos culturales para instituciones y grupos de teatro. Antes, con diez años, una Instamatic le descorrió telones con vistas a otras realidades. Y ahí sigue, ahora con 'Lugares que fueron, que son', una ventana que ha abierto en el Museo Etnográfico de Castilla y León para mostrar imágenes de comercios antiguos de Zamora y su provincia. «Un recorrido por mi mirada de fotos que hice sin intención, solo porque me llamaba la atención un letrero de una tienda antigua, los sillones de una barbería sin clientes, un letrero de un comercio que fue señero en su día... Son imágenes que a mí me han dicho algo, me remueven emociones».

«Que todo el mundo tenga un móvil a mano con lo último en tecnología no le resta valor a la fotografía»

Más inclinado al blanco y negro que al color, Manuel Poves saca partido a lo pequeño, lo mundano, emociones que el callejeo pausado afianza en la retina. «Me fijo en lo que ya está en la calle y capta mi atención, elijo un encuadre y le doy otro significado de lo que en apariencia es», explica un artista curtido, con gusto por la docencia, consciente de practicarla con jóvenes saturados de imágenes. «Que todo el mundo tenga un móvil a mano con lo último en tecnología no le resta valor a la fotografía. Eso permite hacerlas sin tener apenas conocimiento, pero cuando mis alumnos aprenden a manejar la cámara sabiendo captar, manejando encuadres, cuando entienden por qué usar un objetivo y no otro, cómo conseguir efectos o controlar la profundidad de campo se sienten muy bien: necesitan saber el por qué».

En esa tesitura de obtener la parte de un todo para crear otra realidad se sigue moviendo Poves, consciente de que la mirada personal se mantiene imbatible frente a la avalancha de novedades tecnológicas que ofrece la fotografía. «En los tiempos del revelado en laboratorio el fotógrafo tenía en la cabeza qué iba a hacer con esa imagen, qué papel o técnicas de laboratorio emplearía y ahora existen un montón de posibilidades y opciones con los programas informáticos, se puede hacer de todo, incluso crear la propia imagen, pero tiene que haber alma, transmisión de emoción».

Citando a Ramón Masats y a Manuel Outumuro como referentes junto a otros fotógrafos «menos conocidos como el murciano Ángel Fernández Saura», el artista que atrapó en imágenes los ecos de la Movida ochentera en su Murcia natal sale cada día a la calle por Zamora dispuesto a dejarse sorprender, con el objetivo de su cámara preparado para buscar significados visuales que se salgan de lo convencional. «Veo una escena e imagino antes el título que la fotografía».

