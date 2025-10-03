Docentes y educadores ambientales se reúnen para promover la lectura en el Festival Lina

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 15:50 Comenta Compartir

El Festival Lina reúne en Valladolid a docentes, educadores ambientales y profesionales de la literatura infantil para promover la lectura entre niños y jóvenes. A la inauguración acudió el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien abrió las jornadas técnicas que se celebran en torno a la séptima edición de este evento, según recogió Ical.

El Festival LINA (Libros Infantiles y Naturaleza), organizado por la Junta, promueve la lectura sobre la naturaleza y el medio ambiente entre la infancia y la juventud. En este año se alcanza la séptima edición del festival y el lema elegido es '¡Cielos!', con el que se invita a explorar el cielo como espacio físico y simbólico, fuente de inspiración, conocimiento y conexión emocional con el entorno natural.

Uno de los elementos esenciales del festival son las jornadas técnicas que reúnen a docentes, educadores ambientales, bibliotecarios y profesionales de la literatura infantil, y constituyen un espacio de formación y reflexión en torno a la educación ambiental y la mediación lectora.

El Festival LINA forma parte del Plan Trienal de Educación Ambiental 2024–2026 y está vinculado al Objetivo Estratégico 1 de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León: reforzar y actualizar la educación ambiental en centros educativos y formativos.

Se trata de un evento que apuesta por el encuentro presencial en un entorno cercano y rodeado de naturaleza. Como novedad, con el apoyo de Repsol, se incorpora este año una rica programación cultural para familias. Se mantiene el formato virtual retransmitiendo las charlas y conferencias de las Jornadas profesionales para llegar a públicos lejanos, con el objetivo de conectar intereses e inquietudes de todas partes.

Esta VII edición del LINA ofrece jornadas profesionales: 3 y 4 de octubre de 2025. conferencias, conversaciones, experiencias y talleres para personas interesadas en lectura, naturaleza e infancia. También, un programa para familias, hasta el domingo 5 de octubre, que propone actividades como pasacalles, espectáculos circenses, talleres de medio ambiente, espacio de lectura, mercado de productos ecológicos, música en directo, narración oral, instalaciones artísticas, poesía, parada de libros en las instalaciones del PRAE. Participan artistas y compañías como Baychimo Teatro, Chica Charcos, Jorge Consuegra, Eugenia Manzanera, Javier Montes o Alua Teatro.

También, una guía de lectura con una selección de libros en los que el cielo es escenario y personaje y que aparece como fuente inagotable de preguntas, asombros e historias. La guía ha sido elaborada en colaboración con las bibliotecas de la Red de Castilla y León, estará disponible desde el 3 de octubre en formato impreso y digital.

Por último, recoge una campaña para escolares. Por primera vez, el LINA propone una actividad por la que podrán pasar más de 500 alumnos. Los grupos, en compañía de su profesorado, disfrutarán de una mañana de actividades que aúnan la lectura, la educación ambiental y las artes escénicas.

Toda la información relativa al Festival, así como el formulario de inscripción en las Jornadas Profesionales, está disponible en la web del LINA (https://lina.praecyl.es/) que recoge, además, materiales de interés permanente de las ediciones anteriores.