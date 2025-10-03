El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La banda Bd. Kadmiri y Loter

El festival Tónal propone al público vallisoletano seis grupos a descubrir

Antílopez, Screaming with doctors y Mr. Kilombo completan la oferta de música en directo

Roberto Terne

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:21

El Colectivo Laika vuelve con una nueva edición del festival Tónal que se desarrollará este viernes y sábado en la Sala Blanca del LAVA. Siempre ... pendientes de las propuestas nacionales e internacionales más innovadoras, el colectivo vallisoletano propone seis formaciones conocidas por los oídos más atentos. Este viernes, el festival acogerá a Restinga, Ciutat y a Las Petunia. De procedencia hispano-marroquí, Restringa unifica raíces árabes con influencias electrónicas en un ADN que se manifiesta en sofisticadas formas artísticas. Ciutat presenta 'Ciutat l'Almistat' mezclando pop electrónico. Finalmente, desde Madrid llega el directo de Las Petunias mostrando el lado orgánico de la vida a base de influencias punk al estilo de los nuevos locos años veinte.

