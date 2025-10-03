El festival Tónal propone al público vallisoletano seis grupos a descubrir

El Colectivo Laika vuelve con una nueva edición del festival Tónal que se desarrollará este viernes y sábado en la Sala Blanca del LAVA. Siempre ... pendientes de las propuestas nacionales e internacionales más innovadoras, el colectivo vallisoletano propone seis formaciones conocidas por los oídos más atentos. Este viernes, el festival acogerá a Restinga, Ciutat y a Las Petunia. De procedencia hispano-marroquí, Restringa unifica raíces árabes con influencias electrónicas en un ADN que se manifiesta en sofisticadas formas artísticas. Ciutat presenta 'Ciutat l'Almistat' mezclando pop electrónico. Finalmente, desde Madrid llega el directo de Las Petunias mostrando el lado orgánico de la vida a base de influencias punk al estilo de los nuevos locos años veinte.

Para el sábado, el Tónal presenta a .Bd., Ortopedia Técnica y Parquesvr. Los primeros, también conocidos como Punto, bé, dé, punto, han supuesto una sorpresa tanto lírica como sonora. Con influencias del pop introspectivo de los 90, el grupo ofrece también un pop transparente y evocador. Por su parte, Ortopedia Técnica alude con su nombre al glosario punk de los primeros ochenta al que también recurre con su música. Finalmente, desde Valladolid, el Tónal presenta a Parquesvr, unos irreverentes que reflejan en sus letras su pensamiento crítico y su ironía. Está claro que el Tónal es uno de los pocos refugios en los que el público todavía va a los festivales a descubrir música, algo que se hacía en los años 90 antes de las ciudades de vacaciones en que se acabaron convirtiendo los grandes festivales.

Por otra parte, la sala Cientocero acoge este viernes el directo de Screaming With Doctors y SuperTubos. Una jornada para disfrutar del rock de garage de vieja escuela que aún se mantiene en las respetables pequeñas salas de todo el país. Desde Porta Caeli, también el viernes, se espera a Mr.Kilombo, uno de los nombres resistentes del pop de fusión presentando su nuevo trabajo 'Todo este caos' en el que vuelve a manifestarse todo su mundo vitalista. Finalmente la sala Desierto Rojo presenta el directo de Kitai, una de las formaciones de las últimas hornadas indies nacionales repleta de expresividad y de vitalidad pop.

Para el sábado, el Teatro Carrión propone el directo de Antílopez dentro de su gira de despedida presentando su último disco 'Vida y obra'. José Félix López y Miguel Ángel Márquez dicen adiós a una carrera rápida. Finalmente, Porta Caeli propone para este sábado a Blaze the trail que actúa en su ciudad, Valladolid, tras girar por Portugal y Reino Unido. Junto a ellos actúan también los locales Grave Noise. Para la jornada del domingo, Porta Caeli presenta al norteamericano Paul Benjaman que promete hace las delicias de los amantes del rock americano mezclado con country, blues y otros géneros clásicos.