Sánchez Arévalo conquista el Roel de Oro de Medina con una historia familiar y de adolescentes

En la Semana de Cine de Medina del Campo dio sus primeros pasos Daniel Sánchez Arévalo (Madrid, 1970) como autor de cortometrajes y a ella ha vuelto en esta 38 edición para alzar el Roel de Oro como ganador del Premio Especial del Jurado con 'Pipiolos', su historia sobre unas vacaciones de verano en la que dos familias que pasan a integrar un solo núcleo familiar conviven obligando a dos jóvenes adolescentes a aprender a ser hermanos.

«El máximo galardón supone el reencuentro con un director de la casa, habitual del certamen y varias veces presente en el palmarés», se señala desde el festival. El autor de 'Azul oscuro casi negro' y 'Primos' ganó el Concurso de Proyectos de 2003, que le permitió rodar en 35 milímetros el después preseleccionado para los Oscar 'Física II'; se llevó el premio a la Mejor dirección en 2005 por 'La culpa del alpinista', seleccionado en Cannes, y fue nombrado Director del Siglo XXI un año después.

El Roel de Plata de la 38 Secime, decidido por los votos del público, ha recaído en 'All You Need Is Love', de Dany Ruz, una comedia ambientada en la España de mediados de los años sesenta, revolucionada por la visita de los Beatles, cuyo concierto en Las Ventas cambia las prioridades de una joven a punto de ingresar en la Sección Femenina. El mismo cortometraje obtuvo también el Premio de la Juventud.

El Jurado del Certamen Nacional, integrado por los cineastas Jose Mari Goenaga Balerdi y David Martín de los Santos, la actriz Pilar Castro, la catedrática de la Universidad de Salamanca Matilde Olarte Martínez y el doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Cantabria Antonio Santos, concedió el Roel al Mejor corto documental a 'Otro tono de azul', de David Rodríguez, sobre un joven aquejado de autismo y su sueño de bucear a 25 metros de profundidad.

En el apartado de animación, el premio recayó en 'One-Way Cycle', de Alicia Núñez, una historia que habla de la menstruación y de la emigración de dos hermanas desde Asturias a La Habana a finales de los años veinte del siglo pasado en busca de una vida mejor. El Roel a la Mejor dirección fue para Joaquín León, por 'La sangre', que entra en terreno de la superstición religiosa, al que el jurado ha sumado una mención especial a Jan Cornet, por Pantelleria.

Mejor actor y atriz

En el apartado de interpretación, el reparto de 'Cólera', de José Luis Lázaro, ganó el Roel al Mejor actor, que comparten Manuel Canchal, Jorge Motos y Nacho Fresneda, personajes de una historia sobre la homofobia; mientras que como Mejor actriz fue elegida Mamen García, por 'Sexo a los 70', de Vanesa Romero, en el papel de una viuda que acepta una cita concertada a través de una aplicación.

Como Mejor Guion se impuso el de Belén Sánchez-Arévalo y Javier Marco en 'Insalvable', dirigido por el propio Javier Marco, que narra el encuentro de un hombre con el extraño al que poco antes salvó la vida.Recibió una mención Martí Rovira, por 'Pagliacci', de Sebi Escarpenter. El palmarés del jurado oficial del Certamen Nacional de Cortometrajes se completa con los Roeles a la música original, para Adrián Solla, por 'Adeus, Berta', de Fernando Tato; Mejor fotografía, para Isabel Ruiz, por 'Cuando llega el frío', de María Salgado Gispert; Mejor montaje, para Javier Carneros, por 'Happy Hour', de Nico Romero y Álvaro Monje; Mejor sonido, para Alberto Carlassare, por 'Pantelleria', de Jan Cornet, y Mejor vestuario, para Johnny and Velvet, por 'Cuando llega el frío', de María Salgado Gispert.

El realizador y guionista Carlos Ceacero, la guionista y productora María Gómez Juárez y el productor y director Josemari Martínez, como jurado de La Otra Mirada, han otorgado el Roel de la sección paralela a El princep, de Àlex Sardà, con una trama que entremezcla el mundo de la danza y la corrupción y ya galardonado como Mejor cortometraje de los Gaudí.

Premio Castilla y León

En el apartado reservado a las producciones vinculadas a la Comunidad, el jurado ha elegido como Premio Castilla y León el corto 'Líbranos del mal', de Andrea Casaseca, que gira en torno a los sueños inquietantes de una mujer, y ha concedido una mención especial a 'Un día perfecto', de Mariela Artiles.

El premio del jurado joven al Mejor cortometraje fantástico de entre los diez agrupados en el apartado Fantasmedina ha sido para 'Tito', de Javier Celay, en torno a un misterioso y solitario inquilino.

En el ampliado 21 Certamen de Videoclips y Videoarte, los miembros del jurado, la actriz y cantante Guadalupe Lancho, la doctora en Comunicación Audiovisual y docente Ana Sedeño y el profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo Eduardo Viñuela, han premiado el vídeo musical de Mangata, de Judeline, dirigido por Nono + Rodrigo, y han concedido la nueva mención a la mejor pieza de videoarte a Códigos represivos, de Elena P. Cuesta; mientras que el público, a través de las votaciones en la web, ha elegido el videoclip de Com está el pati, de Oques Grasses, dirigido por Pere Sala.

La aplaudida propuesta croata basada en la historia real de un hombre que se enfrentó a un grupo paramilitar serbio en una operación de limpieza étnica en 1993, 'The Man Who Could Not Remain Silent', de Nebojša Slijepčević, nominada a los Oscar, ha logrado el primer premio del 28 Certamen Internacional de Cortometrajes, otorgado por el jurado formado por el fotógrafo Aritz Dendategi, la cofundadora de la escuela de interpretación vasca Bizie Carmen Romero y el director artístico y programador del Festival Internacional de Cine LGBTIAQ+ de Madrid, LesGaiCineMad, Miguel Lafuente.

Proyectos, maratón y menciones

La iniciativa de la Semana de Cine de Medina del Campo de impulsar la producción mediante el Concurso de Proyectos de Cortometrajes permitirá el rodaje de dos trabajos, gracias al patrocinio de la Diputación Provincial de Valladolid y el Ayuntamiento de Medina del Campo, con la colaboración de Movistar+ y la posproducción de audio de Pecera Estudio. En su 29 edición, el apoyo recae en Pinchu es así, de Carmen Córdoba, y La colisión, de Jairo González.

El Premio de la Juventud de la 21 Maratón de Cine EIMA Medina Plató de Cine ha recaído en uno de los tres trabajos rodados el primer fin de semana del festival: '3%', de Víctor Izquierdo Alcaraz y Vega Benavides. Como cierre del palmarés, la mención del ciclo La Imagen de la Historia de la Universidad de la Experiencia ha sido para 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', de Antón Álvarez (C. Tangana); la de la Mancomunidad Tierras de Medina a la película que mejor refleja valores humanos y sociales y la nueva de la Asociación de Cineastas Aficionados Medinenses a la mejor película de Cosecha Dorada han coincidido en 'La semilla de la higuera sagrada', de Mohammad Rasoulof, y la de Mejor cortometraje del jurado ASCEDIS-Europe Snacks se ha sumado al aplauso del Roel de Oro: 'Pipiolos', de Daniel Sánchez Arévalo.