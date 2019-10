La Fiesta del Cine vuelve a finales de octubre con entradas a 2,90 euros Imagen de asistentes a una convocatoria de la Fiesta del Cine en la Gran Vía de Madrid. / Kiko Huesca-EFE 1,8 millones de espectadores respondieron al llamamiento en junio SAMUEL REGUEIRA Valladolid Lunes, 7 octubre 2019, 07:25

Si algo está caracterizando las últimas ediciones de la ya tradicional Fiesta del Cine, que en este 2019 celebra su décimo aniversario, es la absoluta impredecibilidad de los resultados. Para que sus organizadoras consideren un éxito los tres días de séptimo arte en pantalla grande a 2,90 euros la entrada, las salas deben registrar más de 1,5 millones de espectadores durante la convocatoria; cifra que no siempre se ha conseguido. Los tres días de junio de este año han pasado la barrera con holgura; gracias a los 1,8 millones de cinéfilos concitados a las butacas, uno de los mejores resultados desde 2016. Ahora los días 28, 29 y 30 de octubre buscan tentar a un espectador a días previos de un puente y con títulos en cartelera no especialmente atractivos, con lo que el resultado final está lejos de dibujarse nítidamente con tanta antelación.

Es sin duda 'Joker', de Todd Philips, el estreno más puntero de esta temporada. El respaldo de la crítica y los festivales, unido a una base de fanáticos entusiastas de los cómics fieles como pocos a los llamados a la sala (en la última convocatoria triunfaron 'Vengadores: Endgame', 'Hellboy' y 'El hijo') el que garantiza uno de los puestos del ránking a la cinta protagonizada por el archienemigo de Batman. Otro payaso nacido de las páginas de papel, el Pennywise de 'IT: Capítulo 2', puede mejorar sus 8,2 millones recaudados si la conclusión a modo de díptico adaptado del clásico firmado por Stephen King resiste en las pantallas a lo largo del presente mes (actualmente lleva cinco semanas). Su apuesta por la fantasía casi por delante del tradicional terror que envuelve las historias del escritor de Maine también podría jugar a su favor, dado que habitualmente son estas películas, que invierten en espectacularidad, las que ganan proyectadas en enormes pantallas y, por extensión, las más beneficiadas en esta serie de convocatorias; si bien el horror también ha arrojado excelentes resultados en títulos como 'La monja' o 'Annabelle: Creation'.

Cabe destacar que tanto 'IT: Capítulo 2' como 'Joker' son películas distribuidas por Warner, el sello que otros años ya tuvo problemas con la Federación de Cines de España o la Federación de Distribuidoras Cinematográficas (FECE y FEDICINE, respectivamente), organizadoras de la Fiesta del Cine. Sus reglas a la hora de reclamar su porcentaje de taquilla recaudado (a tanto alzado por espectador, en lugar de sobre el total) suponían hace años una desventaja notable en comparación con las reglas que manejan otras distribuidoras, por lo que las películas Warner quedaban, para decepción de muchos consumidores, fuera de la promoción de la Fiesta del Cine. Aunque estos problemas parecieron quedar subsanados hace ya tiempo, bastaría otro pequeño desencuentro para que el acuerdo hoy vigente se volviera a romper y quedasen fuera de esta última convocatoria dos de los títulos que revisten mayor interés de cara al gran público.

Disney siempre gana

Otra casa que siempre gana con las inversiones en taquilla es Disney. La todopoderosa factoría de entretenimiento ya copó numerosos puestos importantes de dinero recaudado en la última convocatoria: desde el oro indiscutible con el que se alzó la versión 'live action' ('de carne y hueso', como se decía tiempo atrás) de su clásico 'Aladdin' hasta la romperrécords 'Vengadores: Endgame'. Dos propuestas tendrá Disney en cartel para esta convocatoria en línea muy similar a la propuesta protagonizada por Will Smith que triunfara en junio; los 'remakes' de 'El Rey León' y 'Maléfica', esta última además secuela de un éxito de 2014 que recaudase más de 758 millones de dólares en todo el mundo, y para el que recupera a su carismática protagonista, la siempre solvente Angelina Jolie. El filme se estrenará, previsiblemente, el viernes 18 de este mes.

Es el público infantil el otro gran segmento (junto al ya mentado de los consumidores de sagas y productos considerados 'frikis') que mejor responden a las convocatorias a la gran pantalla de películas pensadas para ellos. 'Detective Pikachu' fue en junio el cuarto largometraje mejor parado, algo que puede que intenten este mes 'La familia Addams' o 'Día de muertos'.

Acción y sosiego

Con las cintas espectaculares en efectos especiales y coreografías de lucha (como la aplaudida 'John Wick 3', plata en la Fiesta del Cine de junio) se puede sumar ahora el regreso de Ang Lee y, de nuevo, Will Smith, en 'Géminis', además de la secuela de 'Zombieland'. Con todo, alguna película siempre termina dando la sorpresa (una con potencial es 'Parásitos', de Bong Joon-ho), aunque apueste por el sosiego y sea en el campo del drama o de la comedia, si bien la selección de títulos que se estrenarán en octubre no revista un encanto demasiado atractivo y puede que cosechen mejores resultados obras actualmente en cartel, como 'Ad Astra', 'Rambo: Last Blood' o 'Mientras dure la guerra'.

Quizá más por las polémicas o por los incondicionales irredentos de su director quepa destacar el llamado anual de Woody Allen, 'Día de lluvia en Nueva York', película de estreno limitado y que verá la luz al calor de las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre el cineasta desde hace años, hoy revigorizadas al calor de otros episodios similares protagonizados por nombres reputados de la misma industria. Cómo responderán los espectadores ante un hipotético boicot es difícil de saber: otro de los señalados, si bien más por supuesta misoginia autoral que por ser presunto culpable de delitos reales, Quentin Tarantino, no ha tenido mayor problema para conciliar el aplauso unánime del público y de la crítica con su 'Érase una vez en Hollywood'.

En cine patrio merece resaltar 'El crack cero', de José Luis Garci, con la que el particular director se permite una precuela en blanco y negro de su clásica dupla protagonizada por Alfredo Landa (hoy con Carlos Santos), además de 'thrillers' como 'El asesino de los caprichos' de Gerardo Herrero o 'El silencio de la ciudad blanca' de Daniel Calparsoro', pero también puede que den la campanada comedias como '@buelos' o incluso que resista su empuje 'Padre no hay más que uno' (actualmente en su décima semana), dada la sorpresa que diera, hace meses, 'Lo dejo cuando quiera'.

Para acreditarse y optar a las entradas a 2,90 euros durante los días 28, 29 y 30 de octubre los usuarios deberán acceder a www.fiestadelcine.com/acreditacion