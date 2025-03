Un gran concierto

Música. Un compositor Premio Nobel de literatura. Sus comienzos y su crecimiento. Desde 1961 el ambiente de la música folk, desde Woody Guthrie a través ... de la figura del extraño Bon Dylan. Un ambiente perfecto con multitud de compositores, Joan Báez, Pete Seeger, Johnny Nash y un largo etc. La vida de Norteamérica a través de la música, el Festival de Folklore. Podríamos decir que el film s un largo concierto en el que el actor protagonista es casi un doble de Dylan hasta en la forma de cantar.

'A complete unknown' James Mangold. Reparto: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook

¿Es un documental? Podía pensarse así por la visión de Dylan, pero creo que va más allá. Historia, psicología de masas, psicología sobre el género, sus variaciones y las búsquedas de Dylan, su fama y el comportamiento de los personajes. Las relaciones de Dylan con Silvia, Joan Báez, las que suceden entre sus músicos, los éxitos y el fracaso, etc.

Montaje rápido mostrando planos no muy largos, muy apretados los personajes, muy auténticos, fijándolos muy bien en los momentos musicales y con esa sensación de veracidad impostada y que va más allá de la personalidad el autor de 'Blowin' in the wind'.

Una dirección de un buen conocedor de esa atmosfera. Una interpretación global adecuada y un protagonista magnifico. Un héroe extraño y discutible, perfectamente reflejado en sus aspectos artístico y personal.