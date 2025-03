Kylie Jenner y Timothée Chalamet se convierten en la pareja de moda de los Oscar

El Norte Lunes, 3 de marzo 2025, 17:23 Comenta Compartir

Kylie Jenner y Travis Scott decidieron poner fin a su relación en octubre de 2019, tras dos años juntos y una hija en común: Stormi Webster. Después de meses de rumores de crisis, se confirmó la noticia que todo el mundo esperaba. Una decisión que llegó justo después de que la joven se coronase como la más rica del mundo, arrebatándole el título ese año a Mark Zuckerberg con una fortuna de 1.000 millones de dólares.

Desde ese momento muchos hombres se relacionaron con la hermana menor de la saga Kardashian, aunque ninguno de ellos fue confirmado hasta la llegada del actor Timothée Chalamet, de ahora 28 años. El neoyorquino saltó a la fama en 2017 con 'Call Me by Your Name' y desde entonces se ha convertido en una de las estrellas más prometedoras del cine de Hollywood. Ha trabajado con grandes directores como de Luca Guadagnino o Greta Gerwig, entre otros. Y la única relación que se le conoce es con la también actriz Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. Un noviazgo que terminó hace cuatro años.

Durante la celebración de la 97ª edición de los Premios Oscar, Timothée Chalamet acudió a la gala como nominado a mejor actor por su papel de Bob Dylan en 'A Complete Unknown', un premio que finalmente logró Adrien Brody por su impresionante interpretación en 'The Brutalist'.

Frente a este varapalo, Chalamet estuvo en todo momento apoyado por su pareja Kylie Jenner quien, a pesar de no posar juntos en la alfombra roja, no se separó de él en toda la noche. Para la gran ocasión, el actor escogió un traje de cuero amarillo mantequilla de Givenchy firmado por Sarah Burton. Por su parte, la influencer optó por un vestido negro de la marca Miu Miu en un tejido satinado cubierto en su totalidad de cristales. Como complementos, la modelo lució unos zapatos de tacón de punta de Amina Muaddi y joyas de Lorraine Schwartz. Junto a ella, también acudieron para apoyarle, la hermana del actor, Pauline Chalamet, y su madre, Nicole Flender.