Danny DeVito: «Vengo de un país que ha dado la espalda al calentamiento global» DeVito bromea antes de empezar la rueda de prensa. / EP «Acabo de hacer 'Dumbo' con Tim Burton y es uno de mis favoritos», asegura el actor EDUARDO BLANCO (EUROPA PRESS) Sábado, 22 septiembre 2018, 19:09

El actor y productor Danny DeVito ha alertado este sábado 22 de septiembre, antes de recibir en una gala el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, de los riesgos del cambio climático y ha criticado -sin citarlo directamente- al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por «dar la espalda al calentamiento global».

«Vengo de un país que ha dado la espalda al calentamiento global y a todos los acuerdos. No estamos en una buena situación, espero poder cambiarlo con las elecciones próximas y parar la destrucción que está aconteciendo», ha señalado el actor en rueda de prensa. El alegato de DeVito por el cambio climático ha comenzado con una broma al beber un vaso de agua, que luego ha ido cambiando de tono. «Temo que en un futuro muy cercano el agua cada vez sea más valiosa. Hay que proteger el planeta», ha señalado el actor.

DeVito ha recordado a lo largo de toda su intervención algunos de los momentos más divertidos de su carrera, al tiempo que ha revelado la receta para seguir trabajando, bien como productor, director o actor: «Siempre pienso momento a moento y día a día lo que sucede, nunca pienso en el futuro», ha revelado. «Llevo trabajando durante muchos años en el cine y siempre ha sido emocionante, desde el primer día que me dieron un trabajo como actor», ha señalado DeVito, quien además ha recordado cómo una película en los años 60 le llevó a iniciar esta carrera.

Piedras en la cabeza

Durante la rueda de prensa, el actor ha repasado momentos divertidos como cuando las cámaras de los Óscar le pillaron comiendo una zanahoria -«lo de los Óscar tarda muchísimo, es notorio», ha bromeado para justificarlo- y el presentador Steve Martin le llevó un té o su primer viaje a España con 22 años junto a su sobrino para acudir a una 'master class' de guitarra española en Santiago de Compostela, que en realidad había tenido lugar el año anterior.

También ha hecho un aparte en su labor como productor, destacando el día que leyó el guión de 'Rerserovir Dogs' y pidió conocer a la persona que lo había escrito. «Le dije a Tarantino que quería hacer su próxima película y le pedí que no me contara la idea, no hacía falta», ha explicado. «Al final, de lo que se trata es de ocupar un espacio y confiar en uno mismo, además de tener mucha suerte. Y eso es todo», ha explicado con una sonrisa en la boca. Tras insistir en su filosofía de vivir las cosas «día a día», ha puesto como ejemplo su último trabajo en el doblaje de la película de animación 'Smallfoot'. «Lo hice porque disfruto mucho con el doblaje y además me gustó la idea: habla de la xenofobia y de lo que es seguir ciegamente a una persona que te está diciendo que vas a golpear una piedra con la cabeza y va a amanecer», ha añadido.

Por el contrario, no ha querido adelantar con qué director va a trabajar próximamente ni con quién cree que le faltaría por trabajar. «Acabo de hacer 'Dumbo' con Tim Burton y es uno de mis favoritos. Pero no planifico nunca lo que voy a hacer, dejo que me lleven las cosas», ha insistido. «Es un misterio lo que haré ahora, no tengo ni idea. Me gustaría volver al teatro quizás, pero si encuentro otra cosa interesante también lo haría. De momento, estoy aquí con vosotros y es bueno», ha concluido con humor.