Albert Serra: «El cineasta tiene un grado de perversidad superior»

El director gerundense Albert Serra ha celebrado este viernes un coloquio en el Espacio Seminci en torno a la película 'Tardes de soledad', premiada en ... la última edición del Festival de San Sebastián con la Concha de Oro. Serra ha participado en un encuentro junto al director de la Semana de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos, en torno a este filme de no ficción en torno al mundo de la tauromaquia, en general, y la figura de Andrés Roca Rey, en particular.

«El documental es mejor que el arte contemporáneo, que es lo más bajo», arrancó Serra, tirando de ironía. Lejos de buscar el enfoque social típico de este tipo de cines, el cineasta aporta un punto de vista de «arrojar luz sobre algo temas ambiguos, de moralidad dudosa, partiendo de que el director tiene un grado de perversidad superior, y lo conjugan con lenguaje cinematográfico», explicó, en alusión directa a las figuras de otros realizadores como Ulrich Seidl o Frederick Wiseman, entre otros.

Con este trabajo, Serra abundó durante el encuentro en Espacio Seminci en esos puntos ciegos éticos: «Se ve diáfanamente que la preocupación de los toreros es en torno a los miedos y prisiones artísticas de su carrera, que dirigen a un elemento externo», explica el artífice de 'Pacifiction' y 'Liberté'.

A pesar de un rodaje natural donde se ve el ambiente al natural «y «real» en términos psicoanalíticos», habló el director de que una vez finalizado el metraje se encontró con ciertos reparos del propio Roca Rey, desde una «falta de triunfo», a sus ojos, en faenas poco afortunadas (incluso una lluviosa en Bilbao, ciertamente poética, que se conserva en la versión final) o las perspectivas asumidas por la cámara, que dada la considerable altura del diestro (1,87m) arroja la sensación de que torea, en lugar de a morlacos, a novillos.

Situar la corrida más exitosa al comienzo del filme, en lugar de al final, le permite a Serra «jugar con la tensión por delante de todo lo que queda por ver», expuso. Una tensión que incluye estremecedoras cogidas y otras violencias propias de estos festejos, impactantes tanto para aficionados a la tauromaquia como, claro, para sus fervientes detractores: «»Yo le di todo y al final usted me ha traicionado»», cita Serra que le dijo su protagonista, a quien le concede razón solo en la primera parte de su acusación.

Visión artística

«Según su criterio, la película era contraria a él y a sus intereses, y salía más malparado después de hacerla». Pero a pesar de la fama de Roca Rey por terminar bien sus faenas, Serra comparó los elementos con los que ha conformado 'Tardes de soledad' con «un documental sobre las cosas buenas de Hitler; que no supone una valoración global del personaje; donde se cuentan cosas que probablemente no le representen en su totalidad, pero tampoco se ha filmado nada que sea mentira».

Huyendo de condescendencias o de discursos en servicio de una supuesta verdad que no está impresa en las imágenes, Serra detalla que «cuando se imprime una visión artística el sujeto pasa a convertirse en objeto; pues si nos dejásemos guiar por las ideas preconcebidas , sería mejor que escribiéramos un libro».

Tras conjugar los elementos básicos («lo humano, lo violento, lo plástico, lo ligero, lo barroco») y buscar sus correspondientes equilibrios, defiende Serra su trabajo con su interés en la arbitrariedad, «que es lo que hace algo realmente artístico y bueno». El director también sortea la aparente paradoja del filme de no ficción plagado de recursos visuales con carga narrativa: «El cine documental casi cabalga la contradicción del contenido informativo con las imágenes poéticas», aseveró, y no resistió la tentación de citar a un integrante de la cuadrilla de Roca Rey, que en el filme tras una faena le alaba diciendo «Qué bien has matado a esos dos toros, con qué verdad... una verdad plena». Para Serra, «no hay cabeza capaz de inventar una frase así en un guion, con tantos vectores y tantas multiplicidades».

En el turno de preguntas, Serra también ha valorado que para abordar otro documental necesitaría «encontrar otros temas que respondan a unas necesidades que aúnen elementos en lo temático y que tengan interés en lo cinematográfico». Además, resumió las grandes claves de su cine en «provocar el caos para perder el control de la película, y que los actores pierdan el de su propia imagen».

La película 'Tardes de Soledad' se preestrenó en la noche del jueves en la sala grande de los Cines Broadway, con una muy tímida respuesta de público. Albert Serra también ha participado en el marco de espectáculos MeetYou, en el concierto de Molforts que colgó el cartel de entradas agotadas desde la Sala Delibes del Teatro Calderón.