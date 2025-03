Julio Medem inaugura en abril los diálogos del Festival de Cortos Rueda con Rueda

El Festival de cortometrajes Rueda con Rueda celebra su décimo aniversario con un nuevo logo, la ampliación de sus premios y la vocación de extenderse ... más allá de la gala en la que se falla el premio y las visualizaciones 'on-line' de sus películas. El próximo mes de abril comenzará sus 'diálogos' con directores y el primer convocado será Julio Medem.

La Denominación de Origen de Rueda y la Diputación, organizadores desde la primera edición, sumaron el año pasado al Ayuntamiento de Valladolid, que abre el Espacio Seminci para los encuentros con realizadores.

Desde hoy y hasta el 2 de octubre está abierto el plazo de recepción de cortometrajes que compiten en la categoría de mejor corto (dotado con un premio de 5.000 euros), mejor corto rodado en una bodega (3.000 euros) y mejor corto de estudiantes (2.000). Además, según anunció Jaime Alonso de Plan Secreto –productora audiovisual organizadora– hay tres menciones especiales a mejor actriz, actor y fotografía, las tres con premio, y otras dos menciones coparticipadas por la Fundación Triángulo, a la mejor película que aborde cuestiones relacionadas con el colectivo LGTBI, y mejor corto que refleje el mundo joven, con 'La perdiz roja'.

También hay una categoría de corta duración, hasta un minuto como máximo, llamada Wine Sip que pretende ser un 'trago', un corto en formato vertical pensado para difusión rápida en redes, que está dotada con un premio de 1.000 euros y otro de 500.

33 bodegas de la DO Rueda abren sus puertas a quien quiera rodar en ellas, previa coordinación con los organizadores del festival. Jaime Alonso recordó que el rodaje en bodegas no es imprescindible, solo si quieren optar al galardón específico, aunque sí en todas las películas debe aparecer integrada una botella de la DO dentro de las imágenes. «Según los vayamos recibiendo se cuelgan en nuestro canal de YouTube y el público puede votar. Esas votaciones junto a las de la organización determina los finalistas entre los que tendrá que elegir el jurado», explicó Alonso.

Santiago Mora, director de la DO, se felicitó de la unión institucional, representada por el diputado Roberto Migallón y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, porque un «festival requiere una inversión alta» que fijó entre 70.000 y 80.000 euros cada edición. «Rueda con Rueda nació como un proyecto de promoción del vino entre los jóvenes. No teníamos una gran relación con ellos y el reto fue intentar sumarlos entiendo su lenguaje. El cine fue el camino. Queremos descubrir nuevos talentos para ellos se dotaron los premios y a través del cine lograr visibilidad. Hasta ahora han pasado por el festival 532 cortos con cinco millones de visitas en YouTube. Hemos llegado hasta Nueva York con ellos y cada vez recibimos películas de más países, como Irlanda, México, Argentina o Cuba», entre otros.