Las ventas de Rueda continúan al alza y Ribera frena el acusado descenso de 2023

Este pasado año 2024 la moneda ha vuelto a caer de cara para la DO Rueda y un poco menos cruz para la Ribera del Duero. Rueda experimenta un nuevo estirón en lo que a ventas se refiere, de un 2,07% en este último ... ejercicio, y Ribera cierra el año con un mínimo repunte, de apenas 0,27%, después de un acusado descenso de ventas en 2023, de en torno a un 10%. Estos datos se producen en un contexto de retroceso global en el consumo de vino y con los blancos ganando terreno a los tintos entre los consumidores.

Con el recuento de las contraetiquetas entregadas por ambos consejos reguladores a las bodegas, se puede hacer ya una primera valoración de las ventas de vino realizadas el pasado año, aunque todavía queda por analizar la información que aporten las bodegas para extraer conclusiones más afinadas y precisas, como, por ejemplo, el comportamiento de los mercados, tanto el nacional como el internacional.

Contabilizando las contraetiquetas distribuidas por la DO Rueda, la cifra total asciende a 118,36 millones de contraetiquetas, lo que supone 2,4 millones más que en 2023, un aumento del 2,07%. De esta forma, un año más, la denominación bate su propio récord en ventas. Este resultado, calificado de «excelente» desde el Consejo Regulador, « implica que la D.O. Rueda mantiene su liderazgo en el sector del vino blanco de calidad en España, además de afianzar de nuevo su segunda posición dentro de las denominaciones de origen de vino tranquilo».

En concreto, la cifra de contraetiquetas entregadas asciende a 118.360.966, de las cuales casi el 100% (118.325.204) corresponden a vino blanco, donde el grueso, 117.866.111, se lo lleva el vino tranquilo (sin burbujas), elaborado principalmente con la variedad autóctona verdejo. Le sigue el `Gran Vino de Rueda´, el etiqueta negra de la Denominación de Origen enfocado a la alta gastronomía, que acaba de lanzar al mercado su cuarta añada y el cual que se sitúa al borde de duplicar sus ventas con 327.715 etiquetas y un incremento del 72% respecto a 2023. En cuanto a la categoría de `Vino Espumoso´, esta suma 127.494, mientras que la de `Vino Generoso´ se queda en 3.884 unidades.

Santiago Mora, director general de la DO Rueda, señala que «la marca es potente, se está trabajando bien», destacando «que en los últimos 10 años solo hemos decrecido en dos, y una fue por las heladas que nos dejaron sin producción y la otra fue con la Covid». «Ahora hay que tomarle el pulso al mercado y ver hacia dónde se va y con qué herramientas vas a competir. Es lo que estamos haciendo todos, intentando anticiparnos para dotarnos de herramientas que nos permitan adaptarnos a la situación del mercado, a lo que se está demandando, a lo que pide el consumidor».

En cuanto a las primeras impresiones que se pueden extraer con las contraetiquetas en la mano, Mora indica que «es verdad que no paramos de batir récords; está fenomenal. Es todo positivo y el trabajo que están haciendo nuestras bodegas y nuestros agricultores es inmenso para convencer con calidad; las cifras son muy buenas». De hecho, Rueda es la primera DO en vinos blancos de España, «con mucho, con un 43%» de cuota de mercado; y la segunda «después de Rioja, independientemente del color del vino».

Ribera del Duero, por su parte, ha repartido entre sus bodegas 90.941.616 contraetiquetas, 253.767 más que en el ejercicio anterior. Al detalle, los vinos de la categoría de `Cosecha´ alcanzan las 66.315.811 unidades; los de `Crianza´ las 18.833.569; los de `Reserva´ las 5.467.437; y los `Gran Reserva´ las 324.799 unidades. Suben todos los segmentos menos el de `Crianza´, aunque es posible que se haya producido un trasvase al de `Cosecha´, nicho que, además de los tintos jóvenes o jóvenes roble, alberga vinos similares a los `Crianza´ u otros también de guarda muy superior y que tampoco pueden contraetiquetarse como `Reserva´ o `Gran Reserva´ (serían los vinos de autor, de parcela, de pago, de pueblo, etc.).

El director general de Ribera del Duero, Miguel Sanz, sobre el año de la DO, a la espera de analizar más datos y variables, apunta que «por una parte estamos contentos, entre comillas, porque por lo menos hemos conseguido salvar el año y permitir un crecimiento, aunque sea mínimo, porque la situación era complicada teniendo en cuenta el entorno internacional existente, con las tensiones geográficas que hay, las guerras, los incrementos de costes de producción que estaban generando. Luego, si nos venimos a España con las noticias del crecimiento del vino blanco, parecía que el tinto, inicialmente, podía atisbarse como que iba a reducirse. Al mismo tiempo, con la tensión política y económica que existe en España, en la que estamos viendo que hay una renta disponible que se está reduciendo, que cada vez llegar a fin de mes es más difícil...». En definitiva, que «al ser menor la renta disponible existía el riesgo de que productos como el vino, que no es un producto de primera necesidad, fuera uno de los primeros productos sacrificados».

Dicho esto, con este avance, hasta dentro de unas pocas semanas no contarán con un informe con el que poder valorar más objetivamente los resultados el 2024 y enfocar los objetivos del 2025, un estudio completo que abarque el discurrir del año de la DO, la evolución de otras denominaciones tintas del territorio nacional, precios de venta del vino, y, también, que comprenda los resultados obtenidos por las bodegas ribereñas en los mercados internacionales. Sanz estima «que en febrero ya tendremos una idea clara de qué ha ocurrido y de cómo se puede presentar este año. Y también planificar las estrategias. Ver también si a nivel internacional realmente las campañas que hemos lanzado funcionan o no funcionan».