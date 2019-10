José de Cora: «Querría evitar que la gente me comparase con Miguel Delibes»

En la construcción de 'Cinco horas con Mario', cuenta el autor José de Cora que Miguel Delibes se debatió entre dar voz solo a Carmen, Menchu; o dársela también al fallecido coprotagonista, en un dilema estilístico arriesgado tras el cual finalmente resolvió dejarlo en soliloquio, solo con las frases de ella, privándole a él de su voz. 'Habla Mario' viene a complementar esa situación, un libro que cede el turno de palabra al marido de Menchu y que el autor presentó en Valladolid junto al director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla, Carlos Aganzo. El encuentro tuvo lugar a bordo del barco La Leyenda del Pisuerga, en su cubierta superior, en un acto bautizado bajo el lema 'Cinco horas (y algo más) con Menchu', que funcionó como puerto de zarpado del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, una serie de actividades culturales patrocinadas por la Fundación Obra Social laCaixa y que cuenta, a mayores, con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

«Yo me encuentro con dos personajes hechos, y confeccionados a la medida de Miguel Delibes», arrancó De Cora sobre cómo abordar la contraparte de 'Cinco horas con Mario' en este particular ejercicio literario de homenaje. Ese vacío de Mario, el personaje, frente al discurso de su mujer, Menchu, durante la extensión de la novela original, suscitó numerosos debates hace décadas y a posteriori de su publicación, hasta el punto de que en el autor, como en tantos otros de sus conocidos, quedara enterrada una pequeña espina que le indicaba que ahí faltaba algo que contar.

«Hay que conocer profundamente a Carmen para poner las palabras en Mario», indicó el escritor, quien rememoró sus esfuerzos sobre no trasplantarse en Delibes y ser, a la vez, fidedigno al espíritu, tono y estilo que demanda toda prolongación digna del texto germinal: «Hube de hacer grandes equilibrios, quería evitar una comparación y a la vez una continuidad literaria».

Revivir al personaje

De Cora pasó revista a numerosos casos de la literatura en los que, muerto el autor, un personaje le sobrevive, hasta el punto de que llegue otro escritor detrás para que, con mayor o menor fortuna, continúen reviviéndolo dado su indiscutible encanto narrativo para el público lector. Héroes como Sherlock Holmes, Don Quijote y Sancho Panza, El Zorro o James Bond de Ian Fleming, además de otras obras que ensombrecieron justamente a sus predecesoras (como 'El rey Lear' de William Shakespeare) y a los que ahora se suma el nunca vivo Mario: «Son personajes que ganan a la muerte», declaró el autor, «y yo he querido elevar a este personaje de Delibes a la altura de clásico».

En 'Habla Mario'; después de pasar toda su vida callado, «harto callado», Mario deja atrás su aparente cobardía y en su posición de muerto reciente solicita bajar una cantidad de tiempo equiparable a esas 'Cinco horas' para defenderse y protestar frente a todo cuanto dice Menchu. El autor aprovecha así para abordar otros temas que Delibes no pudo o no quiso encarar en su texto germinal, como la causa de la muerte del susodicho, tal y como indicó De Cora en el arranque del Aula de Cultura a bordo de la Leyenda del Pisuerga (atípica ubicación aunque no novedosa, que ya acogiera en otro marco previo al también escritor Muñoz Quirós) y que supone además el primer acto en torno a 'Habla Mario': «Suya es ahora la última palabra», concluyó De Cora, «pero solo les pido una cosa: no me comparen con Miguel Delibes».

Gran parte de las Aulas de Cultura estarán dedicadas durante este curso a Miguel Delibes, «en especial durante la primavera», adelantó Aganzo. El año 2020 planteará ademas numerosas actividades vinculadas al autor de 'La sombra del ciprés es alargada' o 'Los Santos Inocentes', con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento.