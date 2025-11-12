El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gervasio Posadas y Carmen Posadas en el Círculo de Recreo, en un nuevo acto del Aula de Cultura de El Norte de Castilla. Iván Tomé

Aula de Cultura

Gervasio Posadas: «A un escritor le cuesta asumir que se publiquen libros según los seguidores en las redes»

El autor de 'El fracaso de mi éxito' visita el Aula de Cultura de El Norte de Castilla junto a su hermana, la también escritora Carmen Posadas

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Un escritor fantasma al borde de la precariedad laboral y habitacional, un futbolista superestrella con una autobiografía que escribir, una hija de una generación radicalmente ... diferentes a la de su padre, a quien apenas conoce; y el misterioso perfil de un poeta tuitero viral... Con estos ingredientes se conforma 'El fracaso de mi éxito' (editorial Espasa), novedad editorial de Gervasio Posadas que el autor ha presentado este miércoles, junto a su hermana, la también escritora Carmen Posadas, desde el Círculo de Recreo en un nuevo encuentro del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que se celebra con el patrocinio de la Fundación Vocento y la Fundación Caja Rural de Zamora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

