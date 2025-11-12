Gervasio Posadas: «A un escritor le cuesta asumir que se publiquen libros según los seguidores en las redes»

Un escritor fantasma al borde de la precariedad laboral y habitacional, un futbolista superestrella con una autobiografía que escribir, una hija de una generación radicalmente ... diferentes a la de su padre, a quien apenas conoce; y el misterioso perfil de un poeta tuitero viral... Con estos ingredientes se conforma 'El fracaso de mi éxito' (editorial Espasa), novedad editorial de Gervasio Posadas que el autor ha presentado este miércoles, junto a su hermana, la también escritora Carmen Posadas, desde el Círculo de Recreo en un nuevo encuentro del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que se celebra con el patrocinio de la Fundación Vocento y la Fundación Caja Rural de Zamora.

«Es una crónica social pero también una deliciosa crónica de cómo es el mundillo literario y editorial», apuntó Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y presentador del encuentro. «Me parece que hay temas recurrentes y curiosos para quienes no viven cerca de este mundillo que son interesantes: la frustración del escritor frente a quien le publican un libro por tener ya una plataforma de lectores, por ser «influencers» o presentar un programa de televisión», explicó Gervasio Posadas. «Es muy difícil para el escritor de toda la vida asumir que se publiquen libros en función de los seguidores en las redes sociales».

Esto cristaliza tanto en esa autobiografía escrita «en negro» para el popular futbolista como para el perfil del «poetuitero», o «instapoeta», que crea el atribulado protagonista para acercarse aún más a su hija: «No son libros para leerlos, más bien para decir que se tienen», apuntó Posadas, que a pesar de todo rompió una lanza en favor de esta 'poesía de los likes', frente a la 'poesía de calidad'. «Creo que es una forma de entrar a la literatura para gente que lee muy poco, hablan de sentimientos de un modo que es fácil que las personas se sientan apeladas y, con suerte, quieran profundizar en poesía a la que de otra manera no accederían».

«Gervasio tiene una mirada certera de desgranar la realidad con bisturí y hacerlo de un modo humorístico», valoró Carmen Posadas, quien también dio algunas pinceladas sobre su propia trayectoria literaria. «Empecé escribiendo para niños pensando que era más fácil, y descubrí que no era cierto, pero además que estaba en un nicho del que quería salir».

La autora también valoró sobre algunas cuestiones abordadas en el libro de su hermano: «Hoy en Internet leer da cierto prestigio, y hay hasta retos virales para leer a Dostoievski, a Kafka o a Henry James», aseveró, convencida de que estas modas «mueven montañas». También aludió la escritora a la inteligencia artificial, «que puede imitar y copiar la escritura pero nunca podrá tener el alma de un escritor».

Ante la apocalíptica y recurrente alarma del fin de la literatura, Gervasio Posadas valoró que «aunque el entretenimiento audiovisual absorbe, también se detectan tendencias de cambio, con nativos digitales que se empiezan a dar cuenta de que su vida sería mejor sin redes sociales».