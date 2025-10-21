El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fermín Bocos, en el Círculo de Recreo. Carlos Espeso

Aula de Cultura de El Norte

Fermín Bocos abre el apetito viajero con treinta aventureros clásicos

El escritor presentó su libro 'Cuando viajar era descubrir'

Victoria M. Niño

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 21:17

El Aula de Cultura de El Norte volvió al Círculo de Recreo para inaugurar un nuevo curso con la colaboración de Fundación Caja Rural de ... Zamora y el patrocinio de la Fundación Vocento. Fermín Bocos fue el segundo participante de la temporada y presentó, interpelado por Carlos Aganzo, su libro 'Cuando viajar era descubrir' (Sotavento). El periodista cántabro ha reunido una treintena de viajes con célebres protagonistas de finales del XIX y comienzos del siglo XX.

