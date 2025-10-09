El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ángel Ortiz (i), Fernando Jáuregui y Carlos Aganzo. Carlos Espeso

Aula de Cultura

Fernando Jáuregui: «Estamos en un corte generacional como nunca antes en la Historia»

El periodista protagoniza una nueva edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla con Ángel Ortiz y Carlos Aganzo

Samuel Regueira

Samuel Regueira

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:05

Comenta

Tratar de augurar cómo va a ser el futuro suele ser, si se aplica la mirada periodística, aplicar las claves del presente al día de ... mañana. Aventurar lo que seremos, pues, partiendo de lo que hoy somos, resulta bajo el prisma adecuado un ejercicio más cercano a la ciencia que a la ficción. Con esta premisa se vertebró una nueva edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, posible gracias a Fundación Vocento y Fundación Caja Rural de Zamora, que acogió en la sala experimental del Teatro Zorrilla un encuentro entre Fernando Jáuregui, autor de 'El cambio en cien palabras', y Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, moderados por Carlos Aganzo, responsable de Relaciones Institucionales del mismo medio.

