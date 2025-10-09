Fernando Jáuregui: «Estamos en un corte generacional como nunca antes en la Historia»

Tratar de augurar cómo va a ser el futuro suele ser, si se aplica la mirada periodística, aplicar las claves del presente al día de ... mañana. Aventurar lo que seremos, pues, partiendo de lo que hoy somos, resulta bajo el prisma adecuado un ejercicio más cercano a la ciencia que a la ficción. Con esta premisa se vertebró una nueva edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, posible gracias a Fundación Vocento y Fundación Caja Rural de Zamora, que acogió en la sala experimental del Teatro Zorrilla un encuentro entre Fernando Jáuregui, autor de 'El cambio en cien palabras', y Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, moderados por Carlos Aganzo, responsable de Relaciones Institucionales del mismo medio.

«Estamos en un corte generacional como nunca antes en la Historia, unos jóvenes «zetas» que se informan y se conectan a través de redes de las que no tenemos ni idea», señaló Jáuregui. En su libro, el escritor aborda cómo va a ser el mundo dentro de veinticinco años, desde las posibilidades de las IA como el desfase de los smartphones, pasando por los drones-taxi, las prótesis o los vehículos autónomos. Un cambio de paradigma que también afectará al periodismo y a la manera de informar, por parte de los profesionales, y de informarse, por parte de la ciudadanía.

«Lo que más nos dificulta a los periodistas es que el mundo individualiza a niveles extremos y convierte a la gente en personas despreocupadas de quien tiene al lado; de sus anhelos, de sus historias o de sus circunstancias», lamentó Ortiz. «La hiperpersonalización de los contenidos y el sesgo de la información propicia que desaparezcan los intereses comunes que conforman la Opinión Pública», agregó. «Como solo llegará aquello rentable en términos publicitarios y lo que selecciona una visión específica del mundo para cada persona, se perderá la sorpresa de encontrar algo interesante fuera de nuestro marco, y no habrá interés hacia aquello que no afecte directamente a cada individuo».

A pesar de cierto optimismo del futuro en las páginas del libro de Jáuregui, el autor también alertó en el acto sobre los peligros de 2050, como el crecimiento de las desigualdades o el aumento de la soledad no deseada y, por consiguiente, el del número de suicidios: «La gente se encontrará cada vez más sola», auguró, «y esta causa de muerte se incrementará de manera notable en los próximos años».

Ese aislamiento es responsabilidad, para Ortiz, de contrarrestar mediante singulares dosis de empatía que deben ejercer los periodistas, con sus enfoques y sus informaciones: «Los medios de comunicación nos dejamos llevar a menudo por ciertos artificios de las plataformas, pero desde El Norte se traslada la idea de que somos los mismos vecinos de quienes nos leen, somos parte de lo mismo», expuso. «Defender que somos iguales, expresarlo y hacer partícipes a nuestra sociedad constantemente es la única vía que tenemos para no acabar aplastados», consideró.

Contra el apocalipsis

Con todo, Jáuregui analiza los hechos del presente con proyección de futuro, huyendo de «influencias apocalípticas» y ostentando un optimismo «hacia el cambio, las IA y el progreso tecnológico», en sus propias palabras. Preguntados por Aganzo al término del acto sobre sus perspectivas del mañana, Ortiz confió en «conservar aquello que nos hace a nosotros, sin que nos sustituya un algoritmo; y poder contar con los momentos de la vida en los que no se necesite un smartphone».

«Los libros de Asimov se van a quedar en nada con lo que va a ocurrir», auguró Jáuregui. «Nuevo orden mundial, computación cuántica... mañana todo será radicalmente diferente».