El mundo y nuestras vidas... en 2050

¿Cómo será el mundo en 2050? ¿Cómo viviremos nosotros dentro de 25 años? ¿Cómo será entonces el mundo de los periódicos, de la información, de las redes sociales…? ¿Estaremos en los 'felices cincuenta' o más bien todo lo contrario? Sobre estas cosas, y algunas otras más, dialogarán dos avisados periodistas en la próxima edición del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que tendrá lugar el jueves, 9 de octubre. Ellos son Ángel Ortiz, director de El Norte de Castilla, y Fernando Jáuregui, presidente del Foro Periodismo 2030 y autor de 'El cambio en cien palabras', su último libro, alrededor del cual se desarrollará el encuentro.

En 'El cambio en cien palabras' Jáuregui calcula, observando con ojo crítico la sociedad del presente, cómo será el mundo dentro de 25 años, cuando a él le tocaría precisamente cumplir los cien. Un tiempo en el que la generación zeta estará al frente de la sociedad y todas nuestras vidas, incluyendo la manera de informarnos y de comunicarnos, serán muy distintas de como las conocemos hoy. La proyección a un futuro no muy lejano teniendo en cuenta factores como la longevidad, el desarrollo de las guerras y los conflictos mundiales, la vida política europea y española… o el universo de la robótica y la inteligencia artificial. Todo ello en buena parte a partir de las conclusiones del proyecto 'Los periodistas cuentan el cambio', en el que trabaja desde hace cinco años, y que tiene como horizonte otra fecha precisa: la de 2023.

A su lado, Ángel Ortiz analizará, desde su propia experiencia al frente de El Norte de Castilla, cómo han ido evolucionando en estos últimos años los usos y costumbres de la información. Y aportará su visión sobre el papel del periodismo y de los periodistas en este futuro inmediato, marcado por las incógnitas del aumento exponencial de las 'fake news' o del propio desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo de la información. Nuevas formas de informarnos pero también nuevas formas de vivir y de relacionarnos, entre la robótica, las redes sociales, y los espectaculares avances en la medicina y el cuidado de la salud, en medio de un mundo cuyas convulsiones actuales no impiden que la sociedad siga avanzando en muchos aspectos, aunque retroceda en otros.

Este nuevo encuentro del Aula de Cultura de El Norte de Castilla, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Vocento y la Fundación Caja Rural de Zamora, tendrá lugar en la sala Fernando Urdiales (sala experimental) del Teatro Zorrilla de Valladolid, a las 20,00 horas.