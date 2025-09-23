Innovación al servicio de la verdad, en el Encuentro de Periodismo Miguel Delibes

Hace tan solo unos días, el director general editorial de Vocento, Fernando Belzunce, recordaba en este mismo medio que el periodismo «trata de contar al ... ciudadano lo que tiene derecho a saber». Lo hace desde la base de la verdad y, en estos tiempos que corren, con la ayuda de la tecnología y de experiencias innovadoras.

Ese será el punto de partida del V Encuentro de Periodismo Miguel Delibes, que, bajo el título 'Innovación al servicio de la verdad', se celebrará el próximo jueves, 2 de octubre, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Para participar en la jornada, organizada por la Fundación Miguel Delibes y El Norte de Castilla con al colaboración de Fundación 'la Caixa', es preciso inscribirse gratuitamente a través de la web encuentromigueldelibes.es

El periodismo actual no se entiende sin experiencias innovadoras en cualquier tipo de formato o género y, precisamente, serán los propios profesionales que se ponen al servicio de la verdad los que abordarán el momento actual del oficio, sus problemas y sus retos. Además, lo harán en diferentes formatos, desde diferentes ángulos y visiones para enriquecer una jornada que comenzará a las 10:00 horas y tiene fijada su última sesión a las 17:15 horas.

Las '15 claves de la innovación en La Nación' las aportará la vicedirectora del diario La Nación de Buenos Aires, Gail Scriven, con una conferencia inaugural que servirá para conocer la evolución de esta gran cabecera argentina. En un momento político muy delicado, con presidencia de Milei, un político dado a chocar con la prensa frecuentemente.

'El nuevo periodismo deportivo' pondrá, frente a frente, a Javier Ares, de Eurosport, e Irene Gómez, narradora y periodista de tenis en Movistar+ y pádel en Premier Pádel. La pasional voz de tantas tardes de La Vuelta, el Tour o el Giro debatirá con la voz actual del tenis en varias plataformas. Evolución y contraste al servicio de la información deportiva.

El formato entrevista llegará con la que el director de El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, realizará al director Editorial de Vocento, Fernando Belzunce, que acaba de publicar el libro 'Periodistas en tiempo de oscuridad', un trabajo que es el resultado de hablar con más de 100 periodistas de diversos países, incluidos premios Nobel y Pulitzer.

El mano a mano 'Informar en tiempos de terror' cederá la palabra a José Gabriel Mújica y David Taberna, ex director y director, respectivamente, de Diario Vasco. En esa mesa moderada por Carlos Aganzo, de la Fundación Vocento, se recuperarán los años oscuros del terrorismo en este país y el rol que jugó la profesión periodística en favor de la paz.

'Las nuevas narrativas digitales' es el título de la ponencia que pronunciará Lina Smith, jefa de diseño de narrativas visuales en El Español, mientras que la conversación que cerrará la jornada será protagonizada por Luz Sánchez Mellado, periodista de El País, y Rosa Palo, columnista de Vocento que charlarán bajo un sugerente título: 'Opino de que…'