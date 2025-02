Pascual Aranda ilustra la Valladolid actual desde azoteas y fantasea con la desaparecida

Jesús Bombín Valladolid Miércoles, 5 de febrero 2025, 17:25 Comenta Compartir

Entregado a la búsqueda de horizontes cercanos, Pascual Aranda (Palazuelo de Vedija, 1949) desentraña el alma de Valladolid desde las alturas. Desde la Rondilla, la ermita de San Isidro, encaramado a la torre de la Catedral, a las azoteas del Ayuntamiento y del edificio de ... Correos... así hasta crear 66 ilustraciones en un itinerario pictórico por la ciudad actual pero también por la de antaño, la desaparecida y que ha intuido o reconstruido a partir de fotografías antiguas. Algunas de ellas, facilitadas por Jesús Anta, divulgador de rincones vallisoletanos recientemente fallecido. «El origen de todos estos trabajos es la pandemia», cuenta el propio artista. «Yo tenía unos papeles alargados que no sabía muy bien qué iba a hacer con ellos y Jesús Anta me dejó fotos antiguas de calidad que me han permitido rehacer parte de un Valladolid que ya no existe».

En la exposición se funde una ciudad contemporánea con otra a duras penas conservada en alguna memoria o como tesoro de archivo. 'Valladolid apaisado' lleva por título esa ruta real e imaginaria por las ilustraciones del artista captando atmósferas del presente y rehaciendo las pretéritas, siempre tomando distancia hasta lograr una panorámica de rincones desaparecidos como el Palacio de la Ribera y el mercado de Portugalete. No falta la mirada contemporánea a edificios históricos como el de la Universidad, la plaza de San Pablo, el Colegio de San Gregorio o una vista general desde Parquesol. Tampoco el entorno de la antigua Electra y la Ribera de Curtidores, las plazas de Cantarranas y el Val... Ampliar Un visitante contempla las ilustraciones. Rodrigo Jiménez Las tintas de Pascual Aranda se acompañan de textos como el del poeta Jorge Guillén, extraído de 'Clamor' (1957): «Villa por villa en el mundo / cuando los años felices / brotaban de mis raíces, / tú, Valladolid profundo». A las ilustraciones le siguen otros comentarios que escritores vallisoletanos dejaron a lo largo de los años como testimonio de su relación con la ciudad: Damasio de Frías, Francisco Javier Martín Abril, José María Luelmo, Ángel Allue, Miguel Delibes, Rosa Chacel, Pedro Ojeda, Narciso Alonso Cortés, Félix Antonio González o Francisco Pino. Todos ellos son recogidos en un catálogo prologado por Paz Altés. Por su impacto negativo en la estética de la ciudad cita a bote pronto los bloques de pisos de López Gómez, San Felipe Neri, Plaza Zorrilla y Angustias Si hay algo que vincula a casi todas estas ilustraciones es el color sepia, empleado por el artista como evocador del pasado. Gesto no exento de peso reivindicativo. «Lo que quiero es que aprendamos a amar nuestro perfil –confiesa el pintor–. A Valladolid le falta ese perfil que he tratado de adivinar desde diferentes posiciones, de hecho hay alguna vista en la que las torres de iglesias aparecen alineadas, aunque a lo largo de la historia hemos perdido muchas de ellas, permanecen en cambio edificios que no deberían estar ahí». Por su impacto negativo en la estética de la ciudad cita a bote pronto los bloques de pisos de López Gómez, San Felipe Neri, Plaza Zorrilla y Angustias. «Deberíamos poner dinero para restarlos varias alturas y que no afeen el paisaje urbano», propone a media sonrisa pero también como ejemplo de la relación «de hostilidad» que la ciudad ha tenido con su patrimonio con la destrucción de huellas del pasado sufrida sobre todo entre los años sesenta y setenta del pasado siglo. Aún así, considera que la zona más castigada por el urbanismo devorador es la zona alrededor de la iglesia de San Lorenzo, «donde estaban los conventos. Es la zona cero. Y añadiría también el edificio de la plaza de Poniente». La exposición, con entrada libre, se puede visitar hasta el 20 de abril de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 horas. Aranda es uno de los pintores veteranos de Valladolid, presente en el pasado Salón de Otoño, también hasta hace escasas fechas celebrado en Revilla. La atención al paisaje y la arquitectura es una de las constantes de su pintura; de hecho, en la Sala del Teatro Zorrilla acaba de clausurar la muestra dedicada a las construcciones en riesgo de desaparición en el medio rural, en la que exhibió óleos de palomares, molinos, casetas de era y casas de pueblo amenazadas por la ruina y el abandono.

