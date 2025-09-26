El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Las 'erguidas' de Chiara Camoni, en la Capilla de los Fuensaldaña.

Ver 8 fotos
Las 'erguidas' de Chiara Camoni, en la Capilla de los Fuensaldaña. Rodrigo Jiménez
Arte en Valladolid

Chiara Camoni, la toscana que prefiere el barro al mármol

La artista italiana, que trabaja con materiales orgánicos que enlazan el mundo vegetal, mineral y animal, expone sus 'Erguidas, yacentes' en el Patio Herreriano

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:39

Estudió en Milán, trabaja en un pueblo en la Toscana, vive cerca de las canteras que han hecho universales a los escultores renacentistas de su ... país, pero Chiara Camoni parece alérgica a la palabra eternidad, a la huella. Quizá porque la rodean. Así que en vez del mármol de Carrara, utiliza el barro; la idea seminal de su trabajo no nace en el taller sino en la cocina, y su factura final no es producto de un plan sino el resultado de su diálogo con esa materia. Camoni (Piacenza, 1974) expone sus 'Erguidas, yacentes' en el Patio Herreriano hasta el 8 de marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  2. 2

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  3. 3

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  4. 4

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  5. 5 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  6. 6

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  7. 7 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  8. 8

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  9. 9

    La firma del acta de replanteo inaugura las obras de la estación de trenes de Valladolid
  10. 10

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Chiara Camoni, la toscana que prefiere el barro al mármol