Zapatero, de mediar con Puigdemont en Suiza a apadrinar a Martínez en Palencia

Ha sido José Luis Rodríguez Zapatero el dirigente encargado de arropar a Carlos Martínez Mínguez en la clausura del congreso autonómico del PSOE con el ... que el soriano se ha puesto este domingo al frente del partido en Castilla y León. El expresidente del Gobierno leonés ha llegado a Palencia tras pasar por la cita congresual de los socialistas andaluces y después de entrevistarse en Suiza con Carles Puigdemont para intentar allanar escollos en el camino de las próximas votaciones en el Congreso de los Diputados y que la legislatura nacional con el Gobierno de PSOE y Sumar no colapse.

De Suiza y Puigdemont a Palencia con Carlos Martínez, Zapatero ha defendido que toma las riendas del PSOE de Castilla y León un dirigente «original» y «con personalidad propia», que lleva a rajatabla una forma de gestionar y caminar por la vida que tiene como guía «la decencia, que es pensar más en los demás que en uno mismo».

Ampliar Marta Moras

El expresidente del Gobierno ha resaltado que Castilla y León necesita «un resurgimiento». Y lo ha hecho usando como termómetro las cifras de población, pero sin resbalar con los números como le ocurrió a Pedro Sánchez el sábado, al atribuir a los gobiernos de Alfonso Fernández Mañueco la pérdida de 200.000 habitantes. Zapatero ha señalado que la población crece en toda España y «aquí no, algo pasa aquí», ha apostillado, apuntando a que ese 'algo' que son los sucesivos gobiernos del PP en la Junta. «Castilla y León necesita un resurgimiento, un cambio... alguien que arriesgue, alguien distinto, audaz, atrevido, reformista, alguien como Carlos».

Rodríguez Zapatero ha compartido la «lástima» que siente cuando dentro de la escena internacional observa a personajes como Elon Musk hablar con desprecio de los inmigrantes. «El hombre más rico del mundo denostando a los más pobres de la tierra», ha resumido el dirigente leonés, que también ha defendido las iniciativas para avanzar en la igualdad de oportunidades que él impulso desde unos gobiernos que dieron legalidad al matrimonio homosexual y promovieron leyes estatales de igualdad y contra la violencia de género. «El feminismo no es una ideología, es la consecuencia lógica de la ilustración, un estado elevado de la civilización», ha subrayado.

A Zapatero le escuchaban dirigentes históricos de Castilla y León que compartieron con él, no ya trabajo durante su etapa de presidente de España, si no antes, cuando era diputado por León. Desde Demetrio Madrid, a Jesús Quijano, Ángel Villalba o Julio Villarrubia. Para todos ellos, para el saliente Luis Tudanca, para los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, tuvo elogios el expresidente, que no se olvidó en el repaso de loas de Nuria Rubio, procuradora leonesa ascendida a vicesecretaria del PSOE de Castilla y León tras este congreso.