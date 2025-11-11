Vigilancia intensiva de los autobuses escolares de Castilla y León durante esta semana En enero, durante la última campaña, 95 de los 379 vehículos controlados fueron sancionados por incumplir algún precepto de la normativa

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva a cabo desde este lunes y hasta el próximo viernes día 15 una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar. En la última, celebrada el pasado mes de enero, 95 de los 379 autobuses escolares controlados fueron sancionados por incumplir algún precepto de la normativa, según señalan fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

En estos cinco días, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como los de las policías locales de aquellos municipios que decidan sumarse a esta iniciativa, vigilarán especialmente que estos vehículos circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción. También se realizarán controles de alcohol y otras drogas entre los conductores.

Además, debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se prestará especial atención al uso de estos en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados. También se intensificarán las inspecciones sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio. Igualmente, se verificará que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

La Guía de la Dirección General de Tráfico 'Al cole siempre seguros' señala que el 90% de los siniestros de tráfico con niños que se producen en relación con el transporte escolar al colegio tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo o justo en los instantes inmediatos y, en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción. Menciona también que una gran parte de esos siniestros con lesiones graves están relacionados con la ausencia del uso adecuado de los cinturones de seguridad.

Denuncias anteriores

En el caso concreto de las denuncias tramitadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, la mayoría estuvieron generadas, como suele ser habitual, por irregularidades administrativas, como no disponer de la preceptiva resolución de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil, tal y como exige la ley.

Además, un conductor de transporte escolar dio positivo en los controles preventivos de alcohol realizados por los agentes. En Castilla y León, las policías locales de 28 ayuntamientos de las nueve jefaturas provinciales de Tráfico de Castilla y León colaboraron en la campaña.