Así ha sido la última bronca en las Cortes de Castilla y León

Esta es la transcripción de lo ocurrido en la Comisión de Educación celebrada el viernes en las Cortes de Castilla y León, en la que ... fue expulsado el procurador socialista Jesús Guerrero tras una discusión con el popular Pedro Antonio Heras, presidente de la Comisión.

Jesús Guerrero (PSOE): Hablamos de ocho comisiones y en ellas se han debatido 11 preguntas orales del grupo popular. Y dos de una procuradora ex de Vox, ahora no adscrita, que está llamando a la puerta del PP para la siguiente legislatura. Por lo tanto, es como si fueran 13 preguntas orales del grupo popular en ocho comisiones. Por cierto, un formato que podría denominarse 'pregunta masaje', como la que hemos visto hoy.

Pedro A. Heras (PP): Señor Guerrero, le llamo a la cuestión.

Jesús Guerrero (PSOE): Estoy argumentando

Pedro A. Heras (PP): Ahora mismo estamos debatiendo la proposición no de ley presentada por el grupo UPL-Soria ¡Ya!, expuesta por la señora Alicia Gallego. Por favor, le ruego que se ciña a la cuestión.

Jesús Guerrero (PSOE): ¿Puede parar el tiempo?

Pedro A. Heras (PP): Sí, sí, no se preocupe, le paro el tiempo. Cíñase a la cuestión. No se preocupe, que voy a ser flexible para que usted hable del objeto del punto del orden del día para el que le he dado la palabra. El turno de fijación de posiciones por el Grupo parlamentario socialista para hablar de la propuesta de la señora Gallego es para lo que tiene usted el tiempo. Y no se preocupe que he parado, pero si necesita más, se lo daré. Para eso tiene la palabra.

Jesús Guerrero (PSOE): Bueno, señor presidente, yo podré hablar de lo que considere oportuno para argumentar mi fijación de posición, que es lo que estoy haciendo. Estoy hablando de la relevancia de las iniciativas sobre infraestructuras educativas. Y estoy haciendo un cómputo de las iniciativas que ha habido en esta comisión, para ver cuántas han sido sobre infraestructuras. Y podré hablar de las iniciativas que crea oportunas. Y si no, dígame usted…

Pedro A. Heras (PP): Le llamo a la cuestión, por favor, yo no estoy aquí para debatir con usted, yo le he dado a usted…

Jesús Guerrero (PSOE): Usted está debatiendo conmigo.

Pedro A. Heras (PP): Es que yo dirijo la comisión, usted no puede venir aquí a hacer lo que estime oportuno y conveniente o a hablar del sexo de los ángeles. Tendrá que hablar sobre la propuesta de la señora Gallego.

Jesús Guerrero (PSOE): ¿Me puede decir el artículo del reglamento donde yo no pueda comentar lo que crea oportuno?

Pedro A. Heras (PP): Por favor, por favor, le estoy diciendo… Le llamo a la cuestión por segunda vez.

Ampliar Jesús Guerrero (PSOE) se dirige a Pedro Antonio Heras (PP) durante la discusión. El Norte

Jesús Guerrero (PSOE): Le vuelvo a decir, señor presidente, que me diga el artículo del reglamento.

Pedro A. Heras (PP): Que me trate con respeto, le llamo al orden por primera vez. Señor Guerrero, le llamo al orden por primera vez.

Jesús Guerrero (PSOE): Lo que están haciendo ustedes es utilizar el parlamento para hacer masajes a la Junta de Castilla y León

Pedro A. Heras (PP): Mire, perdón, aquí por lo menos, los consejeros, las direcciones generales…

Jesús Guerrero (PSOE): Tiene usted menos tolerancia que el presidente de las Cortes en el hemiciclo, que aguanta más críticas en directo, callándose, que usted, que no tiene ninguna posibilidad de aguantar siquiera una crítica, no a usted, sino a la Junta de Castilla y León.

Pedro A. Heras (PP): Ese tono faltón… Le llamo al orden por segunda vez, aquí vienen los directores generales a comparecer, no como en las cámaras que ustedes manejan y aparecen los ministros…

Jesús Guerrero (PSOE): No, no, estamos hablando de esta…

Pedro A. Heras (PP): …Y por la que el señor presidente del Gobierno lleva sin aparecer por el Senado más de año y medio.

Jesús Guerrero (PSOE): ¿Pero de qué está usted hablando? Váyase al Senado.

Pedro A. Heras (PP): Por lo tanto, no venga usted a dar clases de nada, ¿eh? Al asunto.

Jesús Guerrero (PSOE): Le insisto, deme el artículo donde yo no pueda argumentar lo que crea oportuno en una comisión…

Pedro A. Heras (PP): Le estoy diciendo que dirijo yo la comisión, le llamo al orden por tercera vez y por favor abandone la comisión.

Jesús Guerrero (PSOE): Pues adiós. Adiós (se pone en pie)

Pedro A. Heras (PP): Pues adiós.

Jesús Guerrero (PSOE): Ya sabía yo que con usted era imposible, porque no tiene ninguna capacidad de aguantar crítica alguna, ninguna.

Pedro A. Heras (PP): (se ríe) Esto es para debatir, si usted tiene que preguntar otras cosas, hágalo en otro foro.

Jesús Guerrero (PSOE): Usted es un presidente de parte y es evidente que está aquí simplemente para cumplir lo que quiere el secretario general de la comisión, que es el que ordena el debate.

Pedro A. Heras (PP): Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión… Bueno, no, que abandona el grupo socialista, nosotros seguimos con la comisión.