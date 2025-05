El texto de las Cortes sobre las incompatibilidades decepciona a los grupos políticos

Carlos Pollán presentó a los grupos políticos su propuesta de acuerdo para regular las incompatibilidades de aquellos procuradores que tienen dedicación exclusiva y, por ... tanto, reciben un sueldo. Estos son un tercio de los parlamentarios, aproximadamente, con unos estipendios brutos que, entre sueldo y dietas, rondan los 100.000 euros anuales. A ellos sumó Raúl de la Hoz, ex portavoz del PP y ahora eurodiputado, unas ganancias de 40.000 euros por su labor como abogado, según declaró en el Europarlamento.

El texto no ha gustado demasiado a los demás grupos, que han pedido, primero, más tiempo para estudiarlo. Y después, que se maticen y se pulan cuestiones que quedan demasiado al albur de interpretaciones o que, incluso, pueden suponer una ilicitud.

«El reglamento dice que el desempeño de la función es compatible con ciertas cosas. Y después se dice que ese régimen es incompatible con otras nueve cosas. El 90% de los oficios del mundo no está entre ninguna de las dos. ¿Todo lo que no es compatible es incompatible o bien al revés? Si yo tengo una farmacia y no está en ninguna de las dos posiciones…», cuestionó Igea. De forma similar se expresó Pablo Fernández: «Me parece razonable que se regulen las incompatibilidades, pero esta propuesta es insuficiente, deja lagunas, estipula los trabajos compatibles y los incompatibles, pero entre ambos hay un gran vacío que debe detallarse. Creo que se va a modificar porque casi todos los grupos han mostrado su opinión de que era insuficiente».

Gavilanes (PP) fue más allá. Pidió tiempo para estudiarlo a fondo, a pesar de que recoge muchas cuestiones tomadas de otros parlamentos autonómicos y nacionales, pero ya de entrada se fijó en un detalle: «Aparece una cláusula que decía que la decisión de la Mesa sobre la incompatibilidad de un procurador era irrecurrible. Eso hay que matizarlo, se produce indefensión a un ciudadano», aclaró.