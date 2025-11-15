El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Fernández Mañueco, este viernes, en la inauguración de Intur, mientras el consejero Carriedo negociaba el presupuesto con el PSOE. Rubén Cacho-Ical
El Escaño 82

El presupuesto es señuelo en Castilla y León, la carnaza son las urnas

En marzo hay elecciones, la aritmética entre formaciones se presenta variable y, si a un político le dan a elegir entre expectativas electorales y presupuesto, lo primero va por delante

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:21

Comenta

Dos (o más) no sellan un pacto si uno de ellos no quiere. Puede que ninguno esté por la labor. Ese es el terreno en ... el que se juega el futuro del presupuesto de la Junta para 2026. Encapotado de nubes renegridas, porque la negociación de las cuentas es un señuelo político que intenta distraer de lo que realmente ocupa la energía de los dirigentes que concurrirán a las urnas en marzo, que es cómo puede influir lo que decidan hacer con ellas en el escrutinio electoral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  3. 3 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  4. 4

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  5. 5

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  6. 6

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  7. 7 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  8. 8 Un análisis sobre el tratamiento del caso Esther López pone en valor el rigor del periodismo local
  9. 9

    Otro gatillazo en Zorrilla
  10. 10 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El presupuesto es señuelo en Castilla y León, la carnaza son las urnas

El presupuesto es señuelo en Castilla y León, la carnaza son las urnas