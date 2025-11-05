El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta, en un acto en Palencia. Lucía Burón-Ical

El calendario negociador tensa aún más las posturas sobre los presupuestos en Castilla y León

Mañueco invita a los grupos a dialogar el día 14, aún con comparecencias de consejeros, y el 17, cuando concluye el plazo de presentación de las enmiendas a la totalidad

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:47

El calendario ya iba apretado de por sí, pero a la propia tramitación de los presupuestos se suma ahora la pretensión negociadora de la Junta ... de Castilla y León con los grupos parlamentarios. El Ejecutivo ha propuesto celebrar las reuniones los días 14 y 17 de noviembre. Es decir, el día que aún continúan las comparecencias de los consejeros ante la Comisión de Hacienda y el día en que termina el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. Y eso ha añadido tensión a un debate que puede terminar antes de lo previsto. Si el día 20 se votan las enmiendas a la totalidad y reciben el respaldo del hemiciclo, se acabó lo que se daba. Porque entonces sí que pergeñar unas nuevas cuentas se vuelve misión imposible, dado que hay que disolver las Cortes el 19 de enero para convocar las elecciones.

