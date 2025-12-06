Si alguien tiene que perder, que sean las mujeres

Incapaces de obrar con responsabilidad y buena fe. Ni siquiera en un asunto tan sensible como la lucha contra la violencia machista. No ha ... dado tiempo en toda la legislatura, ni en la anterior siquiera, para sacar adelante la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León. Un texto que actualizaría la norma en vigor, aprobada en noviembre de 2010, incorporando medidas para hacer frente a la violencia de género que se ejerce por internet y las redes sociales y a la violencia vicaria, la que los maltratadores aplican a los hijos para hacer daño a sus parejas donde más puede dolerles.

La retirada del proyecto de ley, en puertas de una campaña electoral, allana el terreno a un posible pacto con Vox en Castilla y León

El Gobierno autonómico ha decidido retirar de la tramitación en las Cortes ese proyecto de ley, en vísperas de una comisión en la que se debían debatir las enmiendas, prevía a ir por fin a pleno. Sucede días después del 25-N y de la cascada de grandilocuentes juramentos públicos de compromiso en apoyo a las víctimas y por la erradicación de la 'lacra' que es la violencia machista.

La realidad es tozuda y muestra que resulta más fácil hacerse fotos que tramitar una ley que gasta años de reveses y a la que, en puertas de las elecciones del próximo 15 de marzo, vuelve a ponerse a los pies del caballo que monta Santiago Abascal si la aritmética hace necesario a Vox para gobernar en Castilla y León.

Y este panorama autonómico coge al PSOE noqueado por los escándalos de puteros y acosos sexuales no atajados (incluso consentidos, salvo que todos a su alrededor fueran sordos y ciegos) en dirigentes de primera línea de Ferraz y la Moncloa, como José Luis Ábalos o Francisco Salazar. Con una dejadez en la actuación que sonroja a mujeres militantes y no militantes. Como si lo que incomodara fueran las denuncias y no la posibilidad verosímil de haber dado mando y amparado a señoros rijosos y abusadores propios del tardofranquismo. Con ministros y ministras tibios en las respuestas en un asunto que hace un boquete en los cimientos ideológicos de un PSOE que se define como feminista e igualitario.

De vuelta a Castilla y León, la ley de lucha contra la violencia de género suma otro feo más. Alfonso Fernández Mañueco sacrificó en 2022 esta norma, que llevaba en su programa electoral, para plegarse a las exigencias de Vox. La realidad política destila en la práctica el principio de que si alguien tiene que perder, que sea mujer.

Con 31 escaños de los 81 del hemiciclo regional, el PP requería del apoyo del PSOE. En 2010, con la ley actual, ambos partidos lograron ponerse de acuerdo. El argumento de los de Mañueco para retirar el texto ahora ha sido que los socialistas iban a oponerse. Un augurio preventivo, con una comisión fijada para el jueves 4 en la que se debían votar las enmiendas, una a una. Y aquí ha entrado en juego el cálculo electoral y se ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía la recta final de la legislatura para actualizar y reforzar las medidas de apoyo a las víctimas y de prevención de la violencia machista.

Del maltrato político que acarrea este texto da idea que sea en la práctica una propuesta que dejó en herencia Juan Vicente Herrera. Ha llovido. Se montó entonces una comisión en las Cortes por la que pasaron una treintena de personas para mostrar los flancos débiles en la atención a las víctimas de malos tratos. Era 2018. De aquellas sesiones fraguó el texto al que ahora se vuelve a dar carpetazo, con 69 artículos.

El PP retira el proyecto de ley en este momento. Y las Cortes de Castilla y León han pasado de contar con dos propuestas normativas sobre el asunto a ninguna, porque el PSOE retiró la que había registrado en solitario en su día después de que Mañueco y el socialista Carlos Martínez avanzaran en una entrevista hacia un posible acuerdo y se optara por trabajar sobre el texto el presentado por la Junta. No habrá en Castilla y León actualización de la ley autonómica de lucha contra la violencia machista y, en paralelo, tampoco habrá ley LGTBIQ+. Otro proyecto pendiente que pulula por las Cortes desde la etapa de Herrera.

Que ninguno de los textos dos salgan adelante allana, en la práctica, un futurible acuerdo entre PP y Vox.