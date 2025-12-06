El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación contra la violencia machista por las calles de Valladolid el pasado 25 de noviembre. Carlos Espeso
El Escaño 82

Si alguien tiene que perder, que sean las mujeres

El PP frena otra vez la ley de atención a víctimas de violencia de género, con un PSOE calculando el efecto electoral de la inacción ante las prácticas puteras y machistas de Ábalos y Salazar

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:03

Comenta

Incapaces de obrar con responsabilidad y buena fe. Ni siquiera en un asunto tan sensible como la lucha contra la violencia machista. No ha ... dado tiempo en toda la legislatura, ni en la anterior siquiera, para sacar adelante la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León. Un texto que actualizaría la norma en vigor, aprobada en noviembre de 2010, incorporando medidas para hacer frente a la violencia de género que se ejerce por internet y las redes sociales y a la violencia vicaria, la que los maltratadores aplican a los hijos para hacer daño a sus parejas donde más puede dolerles.

