Ana María, superviviente de Violencia de Género, durante su entrevista en la sede de Cruz Roja. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Vencer el miedo para sobrevivir a la violencia de género: «Mi madre me dice que he hecho lo que ella nunca pudo»

Ana María, nombre ficticio, consiguió salir de la situación de maltrato hace cuatro años con el apoyo de Cruz Roja, gracias al «detonante» que fue sentir que sus hijos «podían estar en peligro»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:42

La primera vez que Ana María -nombre ficticio para preservar su anonimato- asistió a terapia con la psicóloga del centro de emergencia para víctimas de ... violencia de género que Cruz Roja gestiona en Valladolid, le preguntó a la terapeuta si era cierto que ella estaba loca. De tanto que se lo había repetido su maltratador, llegó a creerlo. «Me dijo que no, que estaba en todas mis capacidades mentales y que lo que me pasaba era que venía de una situación muy fuerte». Sobre esas palabras comenzó a cimentar, hace ya cuatro años, una nueva vida que empezó el día en que se atrevió a atravesar las puertas de la comisaría de Delicias. Allí se le abrieron otras y salió acompañada por una asistenta social, que la llevó al recurso asistencial, el primer lugar en el que se sintió segura desde que llegó a Valladolid en 2015 procedente de un país de Europa del Este.

