Carlos Pollán (Vox) saluda a Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes, en durante un pleno autonómico. L. Pérez-Ical
El Escaño 82

Del código Pollán que acota los dobles sueldos al presupuesto de las cosas inéditas de Mañueco

Las Cortes acaban con un vacío legal de casi 40 años que permitía a procuradores con dedicación exclusiva y retribución de 100.000 euros anuales ejercer, sin ningún tipo de supervisión, otra actividad

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:03

Comenta

Ser presidente de las Cortes pudo parecer en su día un puesto florero. Hoy no. Mañueco y sus negociadores se lo cedieron casi sin oposición ... a Vox para cerrar el pacto de gobierno en 2022 y es desde esa atalaya institucional, entre parada militar y procesión litúrgica, donde los exsocios aprietan hoy al popular tras el divorcio político.

