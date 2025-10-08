El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La valla del candidato socialista, junto a la vía de Ariza en Valladolid. I. Repilado

Castilla y León

El socialista Carlos Martínez ya se deja ver como «el alcalde de todos»

Apenas unos días después de su proclamación como candidato del PSOE a la Junta, comienza una campaña de imagen para darle a conocer entre el electorado

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:22

Comenta

«El que se mueva, no sale en la foto», dijo un socialista, Alfonso Guerra, que sabía mucho de los intríngulis internos de la política. ... De los que hay entre partidos y rivales y de los que se dan dentro de la propia trinchera. Y a ese dicho se le puede añadir que el que no se mueve, tampoco sale. Carlos Martínez, alcalde de Soria hasta que él lo decida o, como muy tarde, hasta que tenga que coger el acta de procurador autonómico, ha decidido que ya es hora de empezar a dejarse ver de otro modo por el territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  3. 3 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  4. 4 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  5. 5 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7

    Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El socialista Carlos Martínez ya se deja ver como «el alcalde de todos»

El socialista Carlos Martínez ya se deja ver como «el alcalde de todos»