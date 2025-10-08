El socialista Carlos Martínez ya se deja ver como «el alcalde de todos»

«El que se mueva, no sale en la foto», dijo un socialista, Alfonso Guerra, que sabía mucho de los intríngulis internos de la política. ... De los que hay entre partidos y rivales y de los que se dan dentro de la propia trinchera. Y a ese dicho se le puede añadir que el que no se mueve, tampoco sale. Carlos Martínez, alcalde de Soria hasta que él lo decida o, como muy tarde, hasta que tenga que coger el acta de procurador autonómico, ha decidido que ya es hora de empezar a dejarse ver de otro modo por el territorio.

Apenas unos días después de haber sido proclamado oficialmente candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, a poco más de cinco meses para las elecciones autonómicas, Martínez ha comenzado una campaña de imagen que aprovecha, precisamente, su condición de primer edil. «El alcalde de todos», se puede leer en las vallas que han empezado a aparecer por toda la comunidad autónoma.

No son las vallas de la campaña electoral. No piden el voto -porque no hay dónde ni cómo, no estamos en campaña- y tampoco utiliza el eslogan que utilizará el partido para intentar conquistar el Gobierno autonómico. De momento es un primer paso para intentar trasladar la imagen que quiere proyectar el candidato de sí mismo. Y esa imagen es la del «alcalde de todos», referencia que utilizó por primera vez en su debut en el comité autonómico del partido como secretario general.

Ganador con mayorías absolutas en Soria, el perfil de Carlos Martínez hasta ahora ha sido el del regidor que patea la ciudad y 'vecinea' con los suyos. Muy del estilo de Francisco Guarido (IU) en Zamora o Jesús Manuel Sánchez Cabrera (Por Ávila) en Ávila. Aunque ya hace tiempo que decidió meter baza en escenarios mayores, como el comité de las regiones.

Empeñado en seguir en la Alcaldía soriana hasta el último momento, ese desempeño le puede lastrar conforme se acerque la fecha de las elecciones. Empieza a ser un comentario entre los suyos la pechada de kilómetros que encadena cuando llega un fin de semana con actos en diferentes lugares de la comunidad, por ejemplo.

La agencia Ical reflejaba este miércoles que en un acto en Soria, consciente de las críticas de la oposición, pidió «respeto» para su decisión de combinar ambas responsabilidades. «Yo me debo a una ciudadanía y desde luego en esto empeño gran parte de mi tiempo profesional y personal, que es la que evalúa el trabajo realizado», dijo. Y volvió a refrendar que no dimitirá del cargo de alcalde de Soria hasta que no tome posesión como procurador «y presidente de la Junta», en el caso de ganar las elecciones autonómicas.