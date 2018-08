«Sobre el concurso del ayuda a domicilio jamás hablé con José Luis Ulibarri» Carlos Martínez, alcalde de Soria, en su despacho municipal. / JULIÁN GARCÍA El regidor de Soria expresa su tranquilidad por las alusiones del constructor en el caso Enredadera, «aunque no es plato de gusto estar investigado» JORGE MORENO VALLADOLID Martes, 7 agosto 2018, 13:51

Carlos Martínez, alcalde de Soria y miembro de la Ejecutiva de la FEMP, reconoce su sorpresa por las informaciones publicadas este lunes por El Norte de Castilla, en las que se le menciona por parte del empresario Ulibarri dentro de la operación anticorrupción Enredadera. El constructor, en prisión preventiva, durante dos conversaciones grabadas por la Udef en noviembre de 2017 y enero de 2018, en las que se menciona el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de 3 millones de euros, que se concedió por este consistorio a la empresa Aralia, le define como un político «cauto». Pese a ello, el alcalde dice estar tranquilo y que dará explicaciones el viernes.

–¿Cuál fue el trámite del contrato?

–Se efectuó una convocatoria a la que concurrieron cuatro empresas. Tres trabajadoras municipales realizaron la propuesta técnica que resultó con un empate entre Clece y Aralia. Y tras incorporar los informes jurídicos, la Mesa de Contratación se inclinó por Aralia por mejorar su oferta económica.

–¿Pero Clece ha recurrido?

–Efectivamente, por la valoración técnica del servicio que considera que su oferta es mejor. Y aunque hemos firmado el contrato, en el Ayuntamiento decidimos no ponerlo en marcha hasta que no exista resolución del recurso. La obligación contractual municipal no comenzará hasta que no se resuelva el mismo. A día de hoy no hay ninguna factura emitida para esta empresa sobre esta cuestión.

Conocimiento personal

–¿Conoce a José Luis Ulibarri?

–Sí, como no.

–¿Ha tenido conversaciones en privado con él como se apunta en las grabaciones de la Udef?

–Las he tenido como con otros muchos empresarios de Castilla y León, o directores de medios de comunicación. Hay conversaciones públicas, semipúblicas y privadas. ¿En algunas de ellas se ha tratado de trato de favor presente o futuro? En ninguna, por supuesto.

–¿Y con técnicos o directivos de FCC citados por la policía?

–Personalmente no conozco a ninguno, pero por aquí han pasado muchos. Ni sé si con FCC tenemos alguna contrata municipal.

–Si en la tramitación del concurso del SAD no habló con nadie de Aralia, ¿por qué cree que Ulibarri le cita en las grabaciones?

–Para hablar de este concurso y de cualquier otro jamás, ni con él ni con otro responsable. Eso no quita que hayamos charlado por temas de sus medios de comunicación en alguno de sus eventos, pero nada más.

–¿Por qué le menciona entonces?

–Pues no lo sé. De todos modos, podríamos tener conversaciones de forma rutinaria con aquellos gestores de este país que presten servicios o trabajen en obra pública. En todo caso, ni privada ni públicamente se habla para generar un trato de favor que beneficie a ninguna empresa.Esa no es nuestra forma de trabajar. Igual que me dice que si soy «cauto« [así lo define Ulibarri en la grabación], porque no voy a hablar de ninguna concesión administrativa con él, soy celosamente escrupuloso en la tramitación de los expedientes, y honesto. Estar investigado no es plato de gusto para nadie. La tranquilidad la tengo, total y absoluta, y por eso vamos a dar a conocer todos los trámites de este y de otros expedientes de la ciudad, porque no tenemos nada que ocultar.

–¿Ha decidido convocar comisión?

–Sí, para este viernes, para entregar información a la oposición y a quien quiera asistir. Hemos decidido llamar a los técnicos que participaron en esta concesión, en pleno mes de agosto, para den explicaciones sobre este contrato. La transparencia es nuestra norma fundamental, y no nos van a poder pillar en una renuncia porque ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Fueron los técnicos los que informaron con absoluta independencia sobre este contrato.

Aviso de estar investigado

–¿Le habían indicado en los últimos días que en la operación Enredadera aparecía su nombre?

–No, por supuesto que no. Pero más allá de esta broma que resulta pesada pues lógicamente no teníamos ningún tipo de información, ni preocupación.

«habíamos comentado en broma, pues si este hombre [por José Luis Ulibarri], que estará llamando a todos los ayuntamientos de este país, pues seguramente que estamos salpicados todos».

–¿En algún momento les ha recabado alguna autoridad judicial información sobre este u otros contratos del grupo de Ulibarri?

–No, al menos los servicios jurídicos no me lo han comentado. Desde este departamento me han insistido que total y absoluta tranquilidad, tanto en el fondo como en la forma, sobre este proceso de contratación que ha sido limpio. Las alarmas han saltado cuando se ha publicado lo de Aralia.

Contrato con la Diputación

–La Diputación de Soria, que preside su compañero y teniente alcalde, Luis Rey, también aparece citada, por una adjudicación de 20 millones para el Servicio de Atención a Domicilio en la provincia.

–Sí. Conozco muy bien al presidente de la Diputación y soy consciente que el mismo celo que pongo yo a la hora de tramitar los expedientes, con el aval de los servicios técnicos, también se lo concedo a él. Tengo absoluta confianza en Luis Rey y en su gestión.

–Pero en otra de las grabaciones sobre este contrato, se mencionan gestiones por parte del yerno de Ulibarri para encontrarse con la diputada de Servicios Sociales y concejala de San Esteban de Gormaz.

–A mi me han dicho que eso no es verdad, que se tenían todos los informes técnicos favorables para otorgar este contrado a Aralia. Si hay varios técnicos que avalan la concesión administrativo, lo que no puedes hacer desde la responsabilidad políticas es oponerte a la misma.

–Los grupos de la oposición se quejan de que su equipo de Gobierno no facilita información sobre los contratos municipales.

–¿Hay algún grupo de la oposición en otros ayuntamientos que no se queje o que felicite a un ayuntamiento que gobierne por esta cuestión? Lo único que digo es que el informe independiente de Transparencia Internacional nos da diez puntos sobre diez en esta materia. El Ayuntamiento de Soria está en el top 100 de la transparencia, y esa es una señal de identidad de este equipo de Gobierno. Fíjese hasta que punto, que es el Partido Popular el que preside la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Son ellos los que marcan los tiempos. Ahora están intentando sacar uso partidista sobre esta cuestión.

–¿Qué le han dicho desde su partido, el PSOE? ¿Le ha llamado su secretario regional, Luis Tudanca?

–Con Luis no he hablado. He hablado con Virgina Barcones [vicesecretaria del PSOE de Castilla y León y actual delegada del Gobierno en la región]. Le he transmitido que se ha hecho todo dentro de la legalidad. Ella me ha indicado que estos son los daños que tiene el gestionar esto en los tiempos en los que estamos.