Adolescentes en la salida de clase de un instituto de Castilla y León, en una imagen de archivo. A. G.

«¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León

El Procurador del Común insta a la Consejería de Educación a comprobar encuestas sobre identidad sexual que llevaban nombre y apellidos de alumnos, si se han difundido y a sancionar si hubo infracción

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:52

Un cuestionario sobre identidad sexual que la tutora de un instituto de Castilla y León realizó el curso pasado a alumnos de 3º ESO (Educación ... Secundaria Obligatoria) ha llegado hasta el Procurador del Común, Tomás Quintana, que tras investigar el asunto insta a la Consejería de Educación a garantizar que no ha existido difusión de las encuestas, que llevaban nombre y apellidos, a devolver los escritos a las familias y a depurar responsabilidades.

