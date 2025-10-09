El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un pasillo del Hospital Río Hortega, en una imagen de archivo. Alberto Mingueza
Castilla y León

Satse reclama más enfermeras para la vacunación contra la gripe

«Las profesionales están sobrecargadas de trabajo y es que muchas llevan cupo y medio de pacientes», explican sobre la situación de Palencia

El Norte

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:45

El Sindicato de Enfermería SATSE Castilla y León exige la contratación de enfermeras en la Comunidad para llevar a cabo la campaña de vacunación frente al virus de la gripe. Subraya la necesidad de atender este proceso sin que la atención a los pacientes se vea mermada y se lleguen a acumular retrasos en la asistencia a los castellanos y leoneses en los centros de salud.

SATSE Castilla y León indica que un ejemplo es Palencia, donde no se van a reforzar los equipos de los centros de salud y lo que se hace es programar las agendas para introducir la labor de vacunación de la población. En esta provincia, «las profesionales están sobrecargadas de trabajo y es que muchas llevan cupo y medio de pacientes». Por ello, el sindicato reitera la necesidad de ampliar la plantilla.

Palencia no es un caso único en Castilla y León y esta situación se repite en el resto de España. El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que los servicios de salud continúan con una política restrictiva en materia sanitaria que ha llevado este año a que no se contraten refuerzos de enfermeras para el abordaje y seguimiento de las campañas de vacunación. Esto va a generar demoras que irán aumentando a medida que avancen los procesos de vacunación.

