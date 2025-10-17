Las rupturas matrimoniales caen en Castilla y León en el segundo trimestre hasta las 922 La comunidad presenta la tercera tasa más baja de España de disoluciones con 38,6 por cada 100.000 habitantes

Las rupturas matrimoniales en la comunidad se redujeron en el segundo trimestre del año un 13,8% en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de las 1.069 a 922. Este descenso es más moderado que la caída del conjunto español, que es del 16,7%, hasta totalizar 21.348, según datos del Consejo General del Poder Judicial recogido por Ical.

Al poner en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en la Región de Murcia, con 54,9; seguida de Baleares, con 52,2 y Comunidad Valenciana, con 52,1.

Los valores más bajos se produjeron en La Rioja, con 33,3 por cada 100.000 habitantes; Comunidad de Madrid, con 36,7 y Castilla y León, con 38,6. La media nacional se situó en el segundo trimestre de este año en 43,9 demandas por cada 100.000 habitantes, 8,8 puntos más baja que en el mismo periodo de 2024.

En concreto, en Castilla y León se contabilizaron 615 divorcios consensuados, un 5,2% menos y 279 sin acuerdo (-25,8%), así como 27 disoluciones, de las que 20 fueron por consenso. A nivel nacional, entre abril y junio de este año, todos los tipos de demanda -tanto las de divorcio como las de separación, consensuadas y no consensuadas- se redujeron con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, se registraron 7.104 demandas de divorcio no consensuado, lo que equivale a un decremento interanual del 28,1%. De la misma forma, se presentaron 190 separaciones no consensuadas, cifra que supone un 43,5% menos.

Las demandas de divorcio consensuado, que sumaron 13.442 en el periodo analizado, bajaron un 8,9%, mientras que las separaciones consensuadas, que fueron 589, disminuyeron un 10,4% respecto al segundo trimestre de 2024.