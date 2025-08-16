Los divorcios descienden el 16% en 2024 cuando la media nacional aumenta el 8%

Cuando en 2024 España registró un incremento del 8,2% en los divorcios, Palencia hizo justamente lo contrario. La provincia experimentó un descenso del 16%, ... un dato llamativo cuando la tendencia en el territorio nacional fue de crecimiento.

La singularidad de Palencia reside, en parte, en su demografía. Con una población más envejecida y una menor densidad de matrimonios, la provincia dibuja una realidad distinta a la del resto de España. «Es un dato que viene derivado de diferentes factores. Lo primero que notamos por la profesión y la práctica es que en Palencia contamos con menos población y suele ser más longeva. Cuantos más años lleva alguien casado, mayor estabilidad ha adquirido. Lo segundo, prima la religión como en toda sociedad. Esos principios religiosos y sociales que han calado en la rutina de la gente hace que el compromiso sea más estable. Creo que esos dos factores son los principales, luego también influye que hay menos personas casadas, entonces hay menos divorcios», reflexiona Leticia Rico, abogada palentina especializada en mediación civil, mercantil y familiar que trabaja desde hace casi cinco años en el bufete Fernández y Simón Abogados.

Además, el arraigo rural y los lazos comunitarios refuerzan esa idea de familia como unión indeleble. En municipios pequeños, la presión social –y, en muchos casos, religiosa– sigue presente, alargando los plazos de reflexión antes de dar el paso definitivo. En efecto, Leticia Rico subraya que la menor proporción de parejas recién casadas reduce la base sobre la que se calcula el número de rupturas, pero no es el único factor.

En 2024, el 79,8 % de los divorcios se tramitaron de forma no contenciosa. Una tendencia que está cambiando respecto al pasado y que sigue ganando terreno –y lo seguirá haciendo durante los próximos años–. «Evita muchos costes, principalmente un matrimonio es una sociedad ganancial económica que se separa, si al cliente le avisas respecto a las consecuencias en lo económico, ceden más en esa negociación», añade la letrada palentina.

Los perfiles de quienes acuden a esa mesa de negociación resultan muy dispares. Por un lado, aparecen jubilados con más de cuatro décadas de matrimonio que, al jubilarse, redescubren sus diferencias y prefieren cerrar el ciclo sin convertir la ruptura en un trauma público. Por otro, parejas que, tras pocos años de convivencia, buscan inscribir su separación en la menor factura emocional posible. «Los perfiles son muy diferentes, pero la mayoría de divorcios son de mutuo acuerdo porque nos ahorramos costes de tiempo, económicos, ahondar en esa herida emocional. Sobre todo, la reflexión de que cuando uno va a juzgado sabe cómo entra, pero no cómo y cuándo sale. Además, en mi corta experiencia veo que la gente no sale satisfecha tras todo ese proceso», destaca Rico.

El MASC como norma

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 supuso un antes y un después. Desde el 3 de abril pasado, los futuros divorciados deben pasar por un Medio Alternativo de Solución de Controversias (MASC) antes de llegar al juzgado. «Ha supuesto un cambio radical al ser obligatorio acudir al MASC. Tenemos a esa persona mediadora que media entre las dos partes y abre una negociación directa», señala Leticia. Bajo la supervisión de un mediador certificado, las partes exploran opciones de custodia, pensiones y reparto patrimonial en un entorno neutral.

«Si se cumplen unos plazos y se llega al acuerdo, se firma y tendríamos que ver si hay hijos. En ese caso, habría que homologarlo en el juzgado para que intervenga el Ministerio Fiscal. Es un proceso rápido porque existe acuerdo», detalla Rico.

El acuerdo se remite al Ministerio Fiscal, que verifica el interés de los menores, y queda listo para su inscripción judicial. Si en el futuro cambian las circunstancias –un traslado laboral, nuevas necesidades de los hijos–, basta con solicitar una modificación de medidas ante el mismo órgano.

Cuando no hay menores de edad, Palencia ha visto multiplicarse los divorcios ante notario. «Ahora mismo estamos llevando muchos casos de este tipo porque es muy rápido. El notario llama a ambas partes y además es mucho más barato que acudir al juzgado», explica la abogada. Este mecanismo reduce costes de honorarios y tiempos de espera.

Escollos comunes

Pese a la predisposición al acuerdo, el reparto de la sociedad de gananciales sigue siendo el escollo principal entre los denominados generación del 'baby boom' que ahora superan los 50 años de edad. Viviendas, segundas residencias y vehículos –patrimonio acumulado durante décadas– ponen a prueba la capacidad negociadora de abogados y clientes. «Son personas con viviendas en propiedad, vehículos y ahí existe conflicto en la liquidación de la sociedad de gananciales. Todas esas personas no se casaban en separación de bienes», subraya Leticia.

Entre los más jóvenes, la batalla se traslada al ámbito de la protección de los hijos. Aunque la custodia compartida se impone como norma, determinar la pensión alimenticia resulta complejo. «En el juzgado de Palencia y está extendido por toda España la regla general es custodia compartida. La mujer ha accedido al mercado laboral en igualdad de condiciones y la figura paterna está más concienciada sobre el cuidado de los niños. Salvo en circunstancias especiales, no suele haber tanto problema. Más en fijar una pensión de alimentos en caso de haberla, los precios de todo han subido mucho, sueldos bajos y esa pensión supone un gran problema», afirma la abogada.

El informe del INE arroja un panorama nacional donde Palencia se erigió como la provincia con menos divorcios de España, precedida únicamente por Soria, con una tasa inferior a la media nacional y regional. Esta singularidad local encabeza un informe que refleja 86.595 disoluciones matrimoniales en todo el país –un 8,2 % más que en 2023–, de las que 82.991 correspondieron a divorcios (95,8 %) y 3.604 a separaciones (4,2 %). La tasa nacional fue de 1,8 procedimientos por cada 1.000 habitantes.

El 61,1% de los divorcios se resolvieron por sentencia judicial, el 25,1% por decreto y el 13,8% por escritura pública. La vía notarial mostró un ligero descenso, del 14,9% en 2023 al 13,8% en 2024, pero sigue siendo la opción preferente cuando no hay menores implicados.

La duración media de los matrimonios disueltos se mantuvo en 16,4 años. El 31,8 %de los divorcios afectó a parejas con veinte o más años de convivencia, y solo el 3,4% a uniones de menos de dos años. La franja de edad más activa fue la de 40 a 49 años, con una edad media de 49,0 años en hombres y 46,6 años en mujeres.

En el ámbito de la custodia, la compartida alcanzó el 49,7% de los casos con hijos menores, situándose en Palencia ligeramente por encima de la media regional. La pensión alimenticia se fijó en el 54,8% de los divorcios de distinto sexo; de estos, el padre asumió el pago en el 52,9%, la madre en el 3,8% y ambos cónyuges en el 43,3%. Por su parte, la pensión compensatoria se estableció en el 7% de los procesos, con el esposo como responsable en el 90,9%.

Por comunidades, Ceuta lideró la tasa con 2,3 disoluciones por 1.000 habitantes, seguida de La Rioja (2,1) y Canarias (2,0). Castilla y León cerró el año con 1,5, una de las cifras más bajas -solo Extremadura y Melilla la igualaron o superaron a la baja,

Este retrato dual (alza nacional frente a métodos alternativos de resolución)evidencia la evolución de la práctica jurídica familiar en España y el papel de Palencia como ejemplo de adaptación y consenso en un escenario que, a nivel global, crece sin freno.