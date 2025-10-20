Renault y sindicatos acuerdan las vacaciones y la ampliación de la bolsa de horas para 2026

E. N. Lunes, 20 de octubre 2025, 14:57 Comenta Compartir

La Dirección de Renault y los sindicatos llegaron este lunes un acuerdo para la ampliación de la bolsa de horas, aunque con condiciones planteadas por los sindicatos UGT, SCP y CCOO, y los días de vacaciones para el año 2026, con 18 jornadas en verano (del 27 de julio al 17 de agosto) y los seis en Navidad (del 24 al 31 de diciembre), además del 2 de enero, en los centros de trabajo de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid.

UGT señaló en un comunicado, recogido por la Agencia Ical, que esta mañana tuvo lugar la segunda reunión de calendarios, donde la compañía incluyó un punto en el orden del día de ampliación de flexibilidad. Alegó que si no tiene flexibilidad para el año próximo en las líneas de Palencia tendría que aplicar otras medidas para poder parar en enero y no podría acceder a la petición de incluir el día 24 de diciembre como vacaciones.

Tras un receso para analizar la petición, UGT, SCP y CCOO exigieron a la Dirección como «condición indispensable» para acordar la ampliación de la bolsa de horas en los términos del acuerdo vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 que en caso de cese de un trabajador en la empresa y tras el balance final de saldos y contadores en el que se liquidarán los saldos positivos, no se descuente el saldo negativo en contra del trabajador, salvo despido disciplinario procedente.

También, que en caso de excedencia voluntaria o de convenio los contadores negativos queden congelados y si no hay reincorporación futura, no se reclamen esos negativos. Además, si la persona volviese a reincorporarse se partirá del saldo congelado a fecha de la excedencia, además de no detraer los tres días de competitividad del calendario 2026, y se incluyan en los días de entrada de bolsa de horas. Todas estas demandas fueron aceptas por la empresa. En todo caso, UGT trasladó su rechazo a trabajo los sábados de los puentes festivos.

Paradas

Por último, la Dirección de Empresa ha permitido prorrogar el disfrute de los días de antigüedad más allá de la finalización del año, en concreto hasta el 31 de enero de 2026. No en vano, por aplicaciones de trabajos por bolsas y dificultades de las líneas jerárquicas para conceder los días, hay un número importante de trabajadores de Renault España que aún tienen pendiente su disfrute. Por lo tanto, todos deberán haber gastado los días de antigüedad antes de esa fecha para no perderlos.

En cuanto a la previsión de trabajos y paradas del próximo diciembre, la Dirección de la Empresa ha señalado que la previsión, a día de hoy, es arrancar la factoría el 7 de enero.