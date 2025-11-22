CC OO reclama el plus de residencia a sanitarios «para fijar profesionales y población»

El Norte Valladolid Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO Castilla y León reclamó a la Gerencia Regional de Salud de Sacyl la implantación del plus de residencia para el personal en formación sanitaria especializada, en línea con lo establecido en el Real Decreto 1146/2006, que regula su relación laboral, lo que contribuiría «a fijar profesionales y población». Este decreto reconoce el derecho a percibir dicho complemento en los territorios donde esté establecido, según han trasladado en un comunicado recogido por Ical.

Actualmente, varias comunidades autónomas ya aplican este plus y reconocen los costes añadidos que puede suponer residir en determinados territorios durante el periodo de formación. Castilla y León, sin embargo, «aún no ha regulado este complemento, lo que supone una desventaja para los residentes que eligen esta comunidad para especializarse».

CC OO consideró que la implantación del plus de residencia ayudaría a mejorar las condiciones retributivas del personal residente, que «sufre salarios bajos a pesar de su alta carga asistencial y responsabilidad». «Esta medida no solo es un acto de justicia, sino también una herramienta para mejorar su situación económica», comentó.

Además, el sindicato defendió que este complemento puede ser «clave» para incentivar la elección de Castilla y León como destino de formación, «contribuyendo así a fijar profesionales sanitarios en un territorio que sufre escasez de especialistas, especialmente en zonas rurales o de difícil cobertura».

Por este motivo, CC OO solicitó que se regule e implante este plus en Castilla y León y que su cuantía y condiciones sean negociadas en la Mesa Sectorial de Sanidad, con participación de las organizaciones sindicales. El sindicato insistió en que esta medida «no puede seguir aplazándose». «Mejorar las condiciones del personal residente es fundamental para garantizar un sistema sanitario de calidad y para evitar que Castilla y León siga perdiendo talento sanitario frente a otras comunidades que ya aplican estas mejoras», sostuvo.