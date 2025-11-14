El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sillas de ruegas en un centro que atiende a personas con dependencia reconocida. M. Moras

La Junta se ve obligada a anular parte del decreto por el que calcula los copagos a grandes dependientes

Una sentencia firme del Supremo dio la razón a la madre de un joven con parálisis cerebral, imponiendo a la Consejería de Familia corregir dos años de liquidaciones erróneas

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este viernes una orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que declara nula una ... parte del decreto por el que la Junta liquida el copago que aporta en las prestaciones que reciben los ciudadanos por su situación de dependencia. En concreto, afecta a los pagos a los grandes dependientes que tienen reconocido el grado III. Es una anulación obligada para la Administración autonómica, porque así lo exige una sentencia del Tribunal Supremo. Un fallo judicial firme y que da la razón a la madre de un joven con una parálisis cerebral muy severa que llevó a la Junta al juzgado porque estimaba que esa regulación no era correcta y provocaba que se le abonara menos dinero del que le correspondía por ley.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  6. 6

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  7. 7

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  8. 8

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos
  9. 9 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta se ve obligada a anular parte del decreto por el que calcula los copagos a grandes dependientes

La Junta se ve obligada a anular parte del decreto por el que calcula los copagos a grandes dependientes