El punto de Castilla y León que registra la temperatura más baja de España Las máximas entre las capitales de provincia de la comunidad oscilarán este miércoles entre los 29 de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid y los 25 de León

Miércoles, 3 de septiembre 2025

El Puerto del Pico (Ávila) registró este miércoles la temperatura más baja del país con 3,2 grados, por delante de la localidad turolense de Bello, donde los termómetros bajaron hasta los 4,4 grados, y de Molina de Aragón (Guadalajara), que marcó 4,7 grados.

Entre las diez temperaturas más bajas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también figura Cuéllar (Segovia), con 4,8 grados y Ucero (Soria), donde se marcaron 5,4 grados.

Por su parte, según las previsiones de la Aemet, las temperaturas máximas continuarán subiendo y en las capitales de provincia se moverán entre los 29 grados de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid y los 25 de León. En Burgos, Palencia y Salamanca se quedarán en 28 grados, uno más que en Zamora.