Al PSOE se le atraganta León en el momento más inoportuno

Son trece escaños, trece, los que reparte León en las Cortes. De 81. Tres de ellos, en esta legislatura, los ocupa UPL (Unión del Pueblo ... Leonés). Otros dos rascó Vox. Y los ocho restantes se los repartieron al alimón PSOE y PP (4-4). Es una provincia clave en un juego de mayorías tan complejo como el que se ha visto en las Cortes de Castilla y León en la última legislatura. Y PP y PSOE están en problemas allí.

El PP quiso poner orden antes del verano con el nombramiento de Juan Carlos Suárez-Quiñones como presidente de la gestora que dirigiera el partido hasta las elecciones. Se le quemó medio León en verano. La ciudad se inundó de carteles con su cara y la de Alfonso Fernández Mañueco como responsables de la catástrofe. Él es ahora quien tiene que llevar las riendas preelectorales.

Era el momento para que los socialistas sacaran su arsenal de militantes leoneses a buscar votos. Para sacar rédito del previsible bajón popular. Pero entonces llegó el 'caso Castillaleón'. Y lo que era una ventaja es ahora, también para el PSOE, un problema.

El PSOE, que tiene allí su gran nicho de afiliados, con casi un tercio de los 10.000 carnés de Castilla y León, se embarró hace ya tiempo en una lucha entre Javier Alfonso Cendón y el alcalde de León, José Antonio Diez. Bronca que llegó al paroxismo la semana pasada, justo antes del evento previsto para que Pedro Sánchez paseara por la ciudad e inaugurara la precampaña a favor de Carlos Martínez, el candidato socialista. Y entonces Carlos Martínez, en un acto sin el regidor leonés y leonesista José Antonio Diez, dijo aquello de que él pronuncia «Castillaleón» y no «Castilla y León». «Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid...», sentenció.

O no le han diseñado bien la estrategia a seguir o no conoce suficientemente bien el terreno en el que se mueve. La reacción en León ha sido tan crítica, incluida la de los propios, que ha tenido que salir a pedir perdón... Cuatro días después. Por medio tenía una cita en Estrasburgo, en uno de esos viajes internacionales que se ha acostumbrado a frecuentar como alcalde de Soria. Tres vídeos mandó su equipo de comunicación con las explicaciones a su lapsus. 6 minutos y 6 segundos de explicaciones. «No soy una persona a la que le cueste pedir disculpas cuando se equivoca», aseguró. «Aunque no haya voluntad de ofender».

«León es una de las damnificadas de las políticas del PP desde hace muchísimo tiempo. Mi reconocimiento a la identidad histórica y cultural que tiene León, de la misma forma que respeto la identidad histórica de otros territorios del ámbito nacional», quiso aclarar.

El patinazo llega en un momento en el que la demoscopia sitúa al leonesismo en máximos históricos. En torno a un 5% de los votos que, al aglutinarse en una sola circunscripción, permitiría a UPL obtener cuatro escaños en lugar de tres. Y a punto de luchar por el quinto, que sería el gran objetivo de los leonesistas. Hay que recordar que cinco escaños permiten tener grupo parlamentario propio en las Cortes. Y eso supone más ingresos y más capacidad para intervenir, para preguntar al presidente de la Junta en las sesiones de control (ahora se dividen esa opción con su socio de grupo, Soria ¡Ya!).

Así que era fácil adivinar, en esas circunstancias, cuál iba a ser la reacción de UPL, con quien el PSOE es aliado en la Diputación leonesa. Alicia Gallego, secretaria general de UPL, tiene fijada en su perfil de Twitter la foto del eslogan «este es el momento, lo vamos a conseguir: autonomía». «La Región Leonesa y su identidad deben ser respetadas y sin duda estas declaraciones de Carlos Martínez son un insulto a los leoneses. Una muestra más de lo necesaria que es la autonomía para la Región Leonesa», escribió.

Por si eso fuera poco, la invitación del PSOE a negociar «bilateralmente» con el PP unos «buenos presupuestos» ha provocado otra furibunda crítica por parte de UPL y de Soria ¡Ya!. La propia Alicia Gallego lo ha considerado «una burla más», justo en la misma semana de la bronca por el «Castillaleón». Y aprovecha para utilizar un arma que ya utiliza Vox. «Burla tras burla. Hoy plantea una negociación exclusiva y en solitario PP-PSOE obviando al resto: Martínez y Mañueco, las dos caras de una misma moneda. Bipartidismo y centralismo puro y duro», escribía. Y ahondaba en la misma crítica Ángel Ceña, de Soria ¡Ya! «Una negociación de los presupuestos entre PP y PSOE volvería a dejar a Soria fuera. Carlos Martínez busca reeditar el bipartidismo con Alfonso Fernández Mañueco, ignorando que hoy Castilla y León es plural».

La pelea por ganar las elecciones se centra sobre todo en las provincias que más escaños reparten, y esas son cuatro. Valladolid (quince), León (trece) y, en un peldaño más abajo, Burgos (once) y Salamanca (diez). En el resto, el reparto está muy tasado y apenas hay sitio para los más pequeños, aunque Por Ávila (que ya encadena dos legislaturas con escaño) o la irrupción de Zamora Sí o Nueve CyL (Silvia Clemente) pueden rascar la distribución habitual.

En León, de momento, PP y PSOE parten tocados por las circunstancias. Y UPL, consciente de lo que ocurre, va a apretar a fondo en los próximos meses para convertirse, si logra esos cinco escaños que anhela, en la primera fuerza de la provincia. Y con un alcalde socialista en la capital que presume de ser más leonesista aún. Francisco Igea escribía el viernes en sus redes sociales que «para combatir el desapego leonesista se necesita más que una 'y'». Y pedía «valentía y honestidad para decir »sí a la consulta, para habler, en serio y de una vez, de un futuro común o de una separación amistosa« porque, añadía, »después de 40 años no hay proyecto común«. Como dirían las redes: »A UPL le gusta esto«.