Carlos Javier Salgado. E. N.

UPL considera un «no perdón» el de Carlos Martínez y lamenta que «se burló de la Región Leonesa»

La formación considera que el secretario general del PSOE de Castilla y León hizo «un chascarrillo en el que reducía la regionalidad a provincialidad»

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:19

Unión del Pueblo Leonés calificó hoy de «no perdón» el esgrimido por el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, sobre la polémica desatada el domingo en León, cuando afirmó que «habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia», lo que significa que «o no entiende la birregionalidad de la comunidad o se burla de la identidad y Región Leonesa».

Sin embargo, este jueves, Carlos Martínez «echó más leña al fuego» al apuntar en redes sociales que «es fácil que se busque polémica donde no hay», al tiempo que trasladó su «total respeto hacia León y su gente» y afirmó que no pretende «ignorar la realidad territorial histórica y cultural que tiene el antiguo Reino de León en la provincia de la comunidad autónoma».

Ante esta contestaciones, el presidente de UPL, Carlos Javier Salgado, reprochó a Carlos Martínez que «señalase que se había sacado de contexto lo que dijo el domingo en el acto del PSOE», al considerar que «se burló de la Región Leonesa haciendo un chascarrillo en el que reducía la regionalidad a provincialidad». Además, le recomendó que «aprenda que ese 'y León' hace referencia a la Región Leonesa, es decir, Salamanca, Zamora y León».

Para el leonesista, «el pretendido perdón del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, no parece haber servido como disculpa real y efectiva al leonesismo», al considerar que «sigue sin ser consciente de la extensión regional e identidad de la Región Leonesa» al «reducirla a una simple provincia cuando se trata de una de las dos regiones que forman la comunidad autónoma de Castilla y León», informa Ical.

