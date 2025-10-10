La presidenta del TSJ afirma que el Poder Judicial seguirá actuando «con honestidad» para «resolver los conflictos, no alimentarlos»

El Norte Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 14:14 Comenta Compartir

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, aseguró hoy que el Poder Judicial en Castilla y León «a pesar de las dificultades» seguirá actuando «con rectitud, honestidad y vocación de servicio» porque el deber es «resolver los conflictos, no alimentarlos».

«Y lo haremos con la firme convicción de que una justicia fuerte es la base de un país más libre, igualitario y justo», agregó durante su intervención en el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León que se celebró en el Palacio de Justicia de Burgos que presidió y que también contó con la intervención del fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena.

En este sentido, Del Ser reiteró el compromiso con una justicia garante de derechos, especialmente en la protección de los más desfavorecidos y vulnerables y que se adapta a las nuevas realidades mediante reformas como la de los tribunales de instancia. «La justicia de Castilla y León sigue avanzando, con firmeza, cercanía y determinación, hacia una sociedad más segura y democrática, convencidos de que solo así podremos fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones judiciales», subrayó.

El Palacio de Justicia de Burgos acogió el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León. Contó con la asistencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis Martín Contreras, así como de magistrados miembros de la Sala de Gobierno del TSJCyL, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales.

Además, acudieron entre otros, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; así como representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Universidad y de otras instituciones de Castilla y León.