Acto de apertura del año judicial en Castilla y León. Ical

Mena reivindica el Ministerio Fiscal como «un pilar básico para el equilibrio del Poder Judicial y del resto de las instituciones»

El Palacio de Justicia de Burgos acoge el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:56

El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, reivindicó hoy el reconocimiento del Ministerio Fiscal como parte del Poder Judicial, con las particularidades propias que lo convierten, dijo, en «un pilar básico para el equilibrio del propio Poder Judicial y del resto de las instituciones del Estado».

Lo hizo en el discurso que pronunció en el Palacio de Justicia de Burgos, en el marco del acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León, presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser. En este sentido, Mena resaltó que «los fiscales, el Ministerio Fiscal, es Poder Judicial», al tiempo que recordó que «el título VI de la Constitución se denomina 'Del Poder Judicial'» y que «allí se reconoce al Ministerio Fiscal como parte integrante de ese Poder».

Además, se refirió al artículo 124 de la Constitución que establece las misiones que tiene el Ministerio Fiscal de «defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público y velar por la independencia de los tribunales, por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».

«Nuestro Estatuto Orgánico indica que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial», exclamó, al tiempo que recordó que son 135 fiscales sumados a los 314 jueces y magistrados de Castilla y León los que forman el Poder Judicial del territorio.

«Las reivindicaciones que pueden hacerse frente al eventual ataque a los principios que inspiran nuestro trabajo pueden ser equiparables y compartidos», declaró, para añadir que «es digno de protección el respeto a la independencia judicial como lo es el respeto a la imparcialidad y objetividad del fiscal» porque, aseveró, «todos ellos se sustentan en el cumplimiento de la ley como pilar fundamental del Estado democrático que tenemos».

